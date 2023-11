El artista visual sanjuanino y reportero gráfico (que trabaja en Diario Los Andes) Orlando Pelichotti fue seleccionado entre 1.200 postulaciones -de las que resultaron 20 propuestas- para exponer en la V Bienal del Sur: Calle Memoria y Esperanza, en Venezuela. Su trabajo "Secretos del Otoño Andino" tendrá una participación importante en uno de los espacios públicos de Caracas destinados para tal fin y en los municipios Santos Michelena (Las Tejerías) y Girardot (Maracay), estado de Aragua. En esta edición, además de desarrollarse en los museos y galerías de bellas artes más importantes de ese país, el arte saldrá también a las calles. Así, Orlando representará a Argentina con el montaje de un mural de grandes dimensiones.

Con el lema "Pueblos en Resistencia", la bienal tiene como tema central el cambio climático, que busque reflejar una visión sobre la sensibilización y la toma de conciencia de la comunidad por los efectos, daños y consecuencias globales de las acciones humanas sobre la naturaleza del planeta. El Comité Curatorial de la Bienal eligió el trabajo de Orlando, una instalación visual de Land Art que tiene como origen los rincones escondidos de la zona montañosa de Zonda, hojas secas de los árboles recogidas en otoño. "A estas hojas las dejo congelar al aire libre y después las escribo en mi máquina de escribir. Son mensajes y frases que la gente me deja y me transmite a lo largo de mis viajes. La cordillera de los Andes me regala las soledades y silencios entre las hojas, los ríos del deshielo y al saber que la contaminación aguas abajo será inevitable, me exige una mayor sensibilización", dijo el fotógrafo.

A partir de las tomas fotográficas de unas 200 hojas, con textos en diferentes idiomas, montará el mural de unos 8 metros de ancho por 2.5 de alto en una de las calles de Maracay, que consistirá en un collage de todas estas imágenes impresas. Esta labor le tomará unos 7 días de armado. Además de esta instalación, Pelichotti hará conversatorios y talleres de formación en universidades y bibliotecas en distintas ciudades de Venezuela. El artista sanjuanino sumará colaboraciones y cruces con colegas de Perú, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Egipto, Túnez, México, Italia, España, Nepal, Irak y Túnez, que también participan de la bienal.

"El arte consume materiales y eso contribuye a generar más basura por eso hago un arte basado en el reciclado de elementos. Como línea conceptual de la obra, es un 'yo acuso' del mal uso de los recursos y provoca el cambio climático. Dependemos mucho del agua y estamos viviendo un proceso calamitoso. Con esta obra es un llamado de autocrítica que tenemos con nuestra forma de vida", señaló el autor que viajará este domingo para instalar el mural, cuyo destino será permanente en ese lugar.

Para seguir las instancias de la bienal se puede a través de @bienaldelsur, @minculturave, @iartes_ven y en @IartesVzla por Instagram y en la web oficial www.iartes.gob.ve