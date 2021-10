Lollapalooza, uno de los encuentros culturales más importante del país, anunció hoy su fecha de regreso. Las fechas confirmadas son el 18, 19 y 20 de marzo del 2022 en el Hipódromo de San Isidro, su clásica sede. Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky y Martin Garrix serán algunos de los protagonistas del festival que festejará su séptima edición en nuestro país.

Tras no haber podido realizar las fechas reprogramadas para noviembre 2021, finalmente se confirman las nuevas fechas y el Line Up 2022 que estará compuesto por más de 30 artistas internacionales que visitarán por primera vez Argentina como por ejemplo Doja Cat, Machine Gun Kelly, Phoebe Bridgers, Idles, Jhay Cortez, entre otros.

Los tickets estarán a la venta a partir del 16 de noviembre de 2021 a las 10 hs. Tal como comunico la organización, tendrá una política de entradas 100% amigable y con muchas opciones posibles para los fanáticos.

Lollapalooza: qué tengo que hacer si tenía entradas para el 2021

Según la organización del festival, todas las entradas que ya fueron adquiridas serán válidas para las nuevas fechas. Aquellas personas que compraron entradas diarias (Día 1, 2 o 3) tendrán la posibilidad de elegir el día al que quieran asistir al festival, solicitando el cambio de ellas a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento.

Los cambios se realizarán de acuerdo al orden en que fueron recibidas las solicitudes y hasta agotar el stock de cada día. Quienes deseen solicitar el reembolso de sus entradas podrán hacerlo a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive.

El trap argentino copa el Lollapalooza 2022

Además de las bandas que llegan de distintas partes del mundo, en los cinco escenarios dirán presente artistas argentinos de distintos géneros y estilos. Los ritmos urbanos y el pop tendrán a sus fieles exponentes como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Louta, Wos y L-Gante.

También estarán importantes nombres, con una extensa trayectoria como el caso de Babasónicos o uno de los fundadores del rock nacional, Litto Nebbia. Se suman a esta edición Emmanuel Horvilleur, Rosario Ortega y Él Mató a un Policía Motorizado.

Viernes 18 de Marzo

Miley Cyrus | A$AP Rocky | Alesso | Duki | Bizarrap | C. Tangana | WOS | Marina | A Day To Remember | Turnstile | Deorro | Louta | Emilia | FMS | Alok Boombox Cartel | Seven Kayne | Dillom | 070 Shake | Natalie Perez | Tai Verdes Sael | Chita | Axel Fiks | Bruses | La Joaqui |Ainda | Rosario Ortega | Falke 912 Zenon Pereyra | Bianca Lif | Limon

La sede del festival será, una vez más, el Hipódromo de San Isidro (foto: prensa Lolapalooza)Por: Bennett Sell-Kline

Sábado 19 de Marzo

The Strokes | Doja Cat | Machine Gun Kelly | Jack Harlow | Alan Walker | Khea Kehlani | Nicki Nicole | Justin Quiles | LP | Litto Nebbia | Él Mató a un Policía Motorizado | Chris Lake | King Gizzard & the Lizard Wizard | Ashnikko | Dani Ribba JXDN | FMS | Natanael Cano | Pabblo Vittar | Marc Seguí | Derby Motoreta;s Burrito Kachimba | Cardellino | Taichu | Kiddo Toto | Clara Cava | Girl Ultra | Ghetto Kids | Molok0 | Chiara Parravicini | wiranda johansen | Lucia Tacchetti | D3FAI

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters | Martin Garrix | Babasónicos | Jane's Addiction | Jhay Cortez Tiago PZK | L-Gante | Kaytranada | Phoebe Bridgers | Alessia Cara | Idles Remi Wolf | Channel Tres | Emmanuel Horvilleur | ACRU | FMS | Kaleb Di Masi Alan Gomez | DJ TAO | The Wombats | Goldfish | Luck Ra | Sen Senra Paula Cendejas | Saramalacara | Malena Villa | Las Ligas Menores | Celli BB | ASUL | Six Sex | Simona | Ronpe