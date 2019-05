En su seguidilla de clásicos renovados -como La bella y la bestia; y recientemente Dumbo; y que seguirá con El Rey León en julio y Mulan en 2020-, Disney estrena hoy Aladdin, una adaptación "live action" (acción real) de su film animado de 1992, que sostiene la encantadora tríada, ahora de carne y hueso: el encantador joven callejero Aladdín, la valiente y decidida Princesa Jasmín y el Genio azul que puede ser la clave de su futuro... ¡y del éxito de la película! Disponible en las pantallas locales bajo la dirección de Guy Ritchie (Sherlock Holmes y Rey Arturo: La leyenda de Excalibur), protagonizan esta remake el egipcio Mena Massoud como Aladdín, Naomi Scott como la hermosa y decidida hija del Sultán y Will Smith, el actor que ha despertado enorme expectativa en su rol del gran Genio, un grandote que conoce bien de desparpajo e ironía; y que confesó que le tenía un poco de miedo al desafío, sobre todo pensando que quien le dio la voz al Genio en el '92 fue el fallecido Robin Williams.



"Robin no dejó demasiado espacio para mejorar el papel. Pero al ser ahora un relato con acciones reales, sabía que tenía un poco de margen para crear mi propia versión", explicó el actor, quien también se ocupó de mantener alto el espíritu del elenco.



"Will empezaba a hacer beatboxing en medio del set para subir la energía de todo el mundo y esos siempre fueron momentos divertidos. Teníamos varios bailarines entre nosotros y cuando él le ponía ritmo todos se ponían a bailar y se volvía una fiesta. ¡Eso era lo mejor!", contó Massoud sobre su ídolo.



La historia -inspirada en el cuento homónimo de Las mil y una noches y que tiene entre sus escenarios imponentes paisajes desérticos de Wadi Rum y División Wadi de Jordania, donde se realizó Lawrence de Arabia- es bien conocida. Aladdin es un adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la princesa. Para intentar conquistarla, acepta el desafío de Jafar (Marwan Kenzari), que consiste en entrar a una cueva en mitad del desierto para dar con una lámpara mágica que le concederá todos sus deseos. Allí es donde Aladdín conocerá al Genio, dando inicio a una aventura como nunca antes había imaginado.



En cuanto a la banda sonora del film -que se convirtió en uno de los fuertes de la peli que en los '90 ganó el Oscar a Banda Sonora y Canción- el corte "A Whole New World" -Un mundo ideal- está ahora en voces del ex One Direction, Zayn Malik, con Zhavia Ward en la versión internacional (en inglés), y junto a la cantante urbana Becky G, en español.