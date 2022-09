El coqueteo entre Wanda Nara y L-Gante siguió esta noche en una transmisión en vivo que compartieron y en la que llegaron a superar los 100 mil espectadores. Durante la charla, no dejaron pasar uno de los temas que copó los portales: la lujosa cena que compartieron en Costanera Norte, la cual supuestamente había sido pagada por el referente de la cumbia 420. Finalmente, esa versión fue desmentida.

Según el periodista Damián Rojo, la cuenta había sido de $110 mil pesos y la había abonado el referente de la Cumbia 420. Lejos de eso, los artistas aseguraron que costó la mitad de los que dijeron y dieron los detalles de la “reunión laboral”. “Pagué yo, si eso te trajo problemas te puedo pasar el comprobante de la tarjeta”, le dijo la mediática.

“Vos te pediste pastas, lo más barato de la cuenta”, lanzó Wanda. A lo que él respondió: “No sabía qué pedir, había muchas cosas raras”. Además, en una parte de la conversación, ella bromeó y dijo que le iba a pedir que le pague la mitad de todo lo que gastaron.

La aclaración sobre quién se hizo cargo de la cena no fue casualidad. En las últimas horas, Támara Báez, expareja del intérprete de “Perrito Malvado”, se mostró indignada por la versión de que el padre de su hija había cubierto todos los gastos del encuentro. “Y me quiere pasar 50 mil por mes. Entonces no llores cuando el abogado te pida lo que le corresponde a tu hija. Paganini de todo el mundo”, advirtió la influencer en su cuenta de Instagram.

Así fue el coqueteo entre Wanda Nara y L-Gante en un vivo de Instagram

Durante la charla que mantuvieron desde la casa de la mediática, Wanda Nara y L-Gante blanquearon que ambos están solteros. Además, no perdieron la posibilidad de tirarse onda y alimentar los rumores de que tienen un affaire.

“No sabía si estabas casado, si estabas en pareja”, dijo con picardía la ex de Mauro Icardi. Tras ese pie, él explicó: “Sí, estoy soltero hace rato. Tenía que tomar el valor para decirlo. Lo aclaré para que no le joda a la otra persona, para que no le digan cornuda ni hablen de infidelidades”.

Los famosos enumeraron los lugares donde se los vio juntos públicamente: un boliche porteño y el lujoso restaurante de Costanera Norte. Tras recordar sus encuentros, la mediática llegó a la conclusión de por qué los vinculan sentimentalmente: “Será que hacemos buena pareja, no sé”, le dijo con complicidad. “Puede ser”, respondió el cantante.

Finalmente, a pesar de que cruzaron algunos comentarios con mucha complicidad, ambos se describieron como “muy buenos amigos”.