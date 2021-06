El Día del Padre, Maxi López hizo un posteo en redes sociales y arremetió contra su exmujer, Wanda Nara, al señalar que no le permite ver a sus Valentino, Benedicto y Constantino desde hace 10 meses. Enterada de esta acusación, la mediática decidió demandar al futbolista.

“Me dio instrucciones de demandarlo”, confirmó Ana Rosenfeld, abogada de Nara, a TN Show. Esta es la manera con la que la la empresaria decidió responder las acusaciones públicas que hizo su exmarido, que desde su cuenta de Instagram contó que hace casi un año no ve a sus hijos.

“Aunque no me dejés verlos hace diez meses, y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tenés la capacidad nunca”, escribió el futbolista en un posteo que acompañó con una foto de Valentino, Constantino y Benedicto abrazados en París, con la Torre Eiffel de fondo.

En diálogo con Laura Ubfal, Rosenfeld explicó que las acciones legales contra López son por mentir y usar a los menores en “dichos difamatorios”. Asimismo, hizo referencia al lugar donde compartió el mensaje y la verdadera intención detrás de eso: “Lo escribió en las redes para que los medios españoles lo levanten y lastimar así la imagen de Wanda”.

La abogada indicó que el objetivo de Nara es proteger a los chicos y, también, limpiar su nombre: “Si gana la demanda, el dinero será destinado a un comedor infantil”.