La mediática Wanda Nara le respondió a Tamara Báez, la ex novia de L-Gante, quien la acusó a ella y al cantante de haberle robado sus pertenencias en su casa ubicada en un barrio privado. Por otro lado, también aseguró que ambos mantienen un romance.

A través de su cuenta de Instagram, la ex del futbolista Mauro Icardi consideró que es “grave” la manera en la que “aseguran tantas mentiras”.

Mientras Báez y el referente de la Cumbia 420 mantienen una disputa judicial por la cuota alimentaria que el artista tiene que pagar por Jamaica, la hija que tuvieron juntos, crecen los rumores sobre que L-Gante y Wanda están juntos.

“¡Pum! Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas, qué onda. ¿Andan en atrevidos?”, lanzó Báez este miércoles en un video en Instagram, en el que demostró que le habían sacado sus cosas.

“Se llevaron el auto, la moto. Se llevaron mis zapatillas, qué onda, qué onda, qué onda... hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre”, agregó.

Luego, su abogado, Juan Pablo Merlo, fue quien contó que la hermana de Zaira y L-Gante figuran en el registro de entradas al country en el que vive Tamara.

“Ayer, en el registro de entradas del country donde vive Tamara, L-Gante y Wanda Nara ingresaron al lugar. Ingresaron al domicilio. Ahora, hay que ver por las cámaras si ingresaron los dos al domicilio, pero sí estuvieron retirando el vehículo”, expresó el letrado.

“Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a ir a hacer la denuncia. Wanda Nara está en el registro de entradas junto a Valenzuela. Entraron acá”, detalló Merlo.

A su vez, Báez sumó: “Ellos duermen juntos, pero a mí no me causa nada porque quiero estar tranquila”.

No era la primera vez que se refería a un supuesto romance entre ambos. De hecho en uno de los videos que publicó este miércoles había dicho: “Y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona, hacé tu vida, no me rompas las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?¿Para qué?”.

La reacción de Wanda Nara frente a las acusaciones de Tamara Báez

La investigadora de Quién es la Máscara? aprovechó sus redes sociales para responderle a Báez.

En plena grabación del programa, la mediática se mostró descontracturada, haciendo bromas con su compañera Lizzy Tagliani. No obstante, a la hora de responderle a Tamara, se puso filosa.

“Me parece tan grave la impunidad con la que aseguran tantas mentiras. En fin”, sentenció la rubia, quien se mostró fastidiada por vincularla con un supuesto romance y por el robo de las pertenencias de la ex pareja de L-Gante. (NA)