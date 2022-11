Wanda Nara se mostró con Mauro Icardi en el estadio del Galatasaray y reavivó los rumores de reconciliación. Horas antes, el futbolista la había sorprendido con muchos pétalos de rosas en la limusina que utilizan para trasladarse por Estambul, lo que convenció a la mediática de que no está todo terminado entre ellos.

Consultada por este acercamiento, la empresaria no descartó darse otra oportunidad con el papá de sus hijas y volvió a desilusionar a L-Gante, con quien se la vinculó durante su estadía en la Argentina. “Entre nosotros está todo bien. Crecimos juntos, veremos qué pasa”, le confió a Guido Záffora, panelista de Es por ahí (América).

Por su parte, el periodista opinó que si bien no hubo una reconciliación formal, siente que están cerca de apostar otra vez a la familia que formaron. “El gesto de la limusina sembró una semilla en el corazón de ella”, sostuvo. Por último, Wanda aclaró que Icardi no está frecuentándose con la actriz turca Devrim Özkan. “Es un invento de la prensa”, disparó pese a que hay fotos que comprobarían que cenaron juntos.

La indirecta de L-Gante a Wanda Nara luego de ver sus fotos con Mauro Icardi en Turquía

Hasta este martes, L-Gante estuvo envuelto en rumores de romance con Wanda Nara, con quien grabó un videoclip de altísimo voltaje. Sin embargo, la ilusión de tener algo más con ella se derrumbó luego de ver que fue a la cancha junto a Mauro Icardi. Las imágenes lo sorprendieron bastante y no dudó en lanzar indirectas en las redes sociales.

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, disparó filoso. La empresaria leyó el comentario y reaccionó de inmediato. “Que linda frase, aunque no la entendí”, le escribió la mediática. Por su parte, el retrucó desafiante: “Ya entenderás”.

En las últimas horas, Wanda mostró la limusina en la que se mueve por Estambul repleta de pétalos de rosas que formaban un corazón. El futbolista hizo un posteo similar, y sus seguidores no tardaron en especular con una reconciliación. Poco después, varios hinchas los retrataron en la platea del Galatasaray, y las fotos le llegaron a L-Gante, que se sintió usado por la mediática.

Días atrás, durante una visita en LAM, el ex de Tamara Báez había dicho que su acercamiento no tenía que ver con una cuestión de marketing: “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”.