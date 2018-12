Wanda Nara es una de las mediáticas que cuando dispara lo hace con munición gruesa y si del otro lado de la pistola se encuentra la cara de Maxi López, con quien tuvo tres hijos, entonces gatilla dos veces.

“Cuántas veces me juzgaron por ponerles a mis hijos las camisetas que no eran del padre (en referencia al ex River). Pero, aunque la maldad exista, la verdad y la justicia también. Valu cuenta que siempre fue Interista y que a veces lo hicimos poner camisetas por su papá“, escribió Nara.

La publicación hacía referencia a una foto en la que su hijo Valentino, de nueve años, estaba con la camiseta del Inter, donde juega Mauro Icardi, actual marido de Nara.

La mediática escribió ese polémico tweet para defenderse de las críticas que recibe en las redes cuando los hijos que tuvo con Maxi López lucen la camiseta del club en el que actualmente juega el actual esposo de la modelo. Sin embargo, luego se arrepintió y dio de baja la escritura.

Wanda ya había encendido la polémica en la previa de Navidad. En aquel entonces se fotografió junto al árbol navideño y junto a él estaban Icardi y sus hijos, todos con la casaca del Inter.

Nara y López estuvieron casados hasta 2013 y tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Luego, la mediática se casó con el delantero del conjunto neroazzurro y la polémica en las redes sociales, con sus primogénitos de por medio, fue un método constante de ataque por parte de ambos lados.