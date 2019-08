En los últimos días, creció la sospecha de que Wanda Nara estaba esperando su sexto hijo. Varios medios italianos lanzaron el primer rumor y luego apareció una foto donde quedaba en evidencia una supuesta pancita de embarazo. Ahora, la rubia decidió romper el silencio y aclarar la situación.

Mediante su abogada, Ana Rosenfeld, la esposa de Mauro Icardi negó estar en la dulce espera. La letrada asistió a Los Ángeles de la Mañana y repitió las palabras de la rubia: “Decí que no estoy embarazada”.

Luego de las reiteradas preguntas de Ángel de Brito, Rosenfeld también se refirió a los deseos de Wanda de volver a ser mamá. “Ella ama a los chicos”, lanzó.

Sobre la foto en que se notaba la pancita de Wanda, Rosenfel aseguró: “Es vieja esa foto. No creo que sea actual esa foto porque cuando salió a la luz, ella estaba viajando de Ibiza a Milán. No es el look de Wanda últimamente”.

Durante varios días, la empresaria hizo silencio sobre el rumor, sin confirmarlo ni negarlo. En cambio, subió gran cantidad de imágenes enigmáticas a su cuenta de Instagram.