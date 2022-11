Wanda Nara rompió en llanto en la televisión italiana al hablar sobre su separación con el futbolista Mauro Icardi, al mismo tiempo en el que apuntó contra Eugenia “la China” Suárez, quien fue apuntada como la tercera en discordia durante el Wandagate en octubre de 2021.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, expresó Wanda en la entrevista.

“Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, siguió.

La presentadora del programa le mencionó que “todos hablaban de una traición por parte de Mauro”, por lo que ella respondió: “Sí, y depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí. Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”.

“Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, repasó la hermana de Zaira.

Las lágrimas de Nara llegaron cuando se refirió al dolor que siente por la separación con Icardi. “Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”, explicó.