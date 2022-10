Wanda Nara regresó a Turquía luego de estar un tiempo en Argentina por trabajo, lapso fue cuando se la vinculó con el cantante L-Gante.

En estambul se reencontro con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, y también con Mauro Icardi, en momentos agitados por su separación como pareja.

La mamá de Wanda, Nora Colosimo, compartió en sus redes sociales una foto de su la mediática con el futolista del Galatasaray e Isabella.

La imagen tiene como marco que la hija menor de Wanda y Mauro cumple 6 años.

A un paso del divorcio

Días atrás tracendió que Icardi habría despedido a Nara como su representante.

Según el medio local Hurriyet.com.tr, Wanda le habría exigido al club turco que le entregara un millón de euros por representarlo, en concepto del préstamo de Icardi desde el París Saint Germain.

No obstante, el futbolista ordenó que no le dieran ese monto, porque ella ya no ocupa ese cargo.

"El futbolista argentino, por su parte, afirmó que Wanda Nara ya no es su manager y rechazó la solicitud, aduciendo que es ilegal", explicaron.

Y siguieron: "Icardi no quiere que el Galatasaray le pague a Wanda Nara".

La reacción de Nara, comentaron, no fue la mejor de todas: pidió que el dinero "sea depositado en su cuenta lo antes posible".