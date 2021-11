Wanda Nara podría pagarle con la misma moneda a Mauro Icardi, que la engañó con la China Suárez en París. Aunque eligió darle otra oportunidad para seguir apostando a la familia, en el fondo buscaría venganza y un like que se le escapó en Instagram la deschavó.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste ser”, fue la frase a la que le puso “me gusta”.

La pareja pasó varios días en Dubai de mini luna de miel y todo parecía haber mejorado luego de la traición. Este jueves recibirán a Susana Giménez en su casa, ya que le darán una entrevista para hablar del escándalo que por poco termina en divorcio.