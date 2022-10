Tras una agitada noche como parte del equipo de Gran Hermano 2022, Wanda Nara se despertó con ganas de hablar en las redes. Y, entonces, aprovechó un comentario que una usuaria de Twitter hizo sobre ella para referirse a la imagen en la que parece estar besando a L-Gante.

"¿Cómo pasás de vivir una vida de ensueño en París, viviendo a 13 metros de la Torre Eiffel a 'Wanda Nara y L-Gante a los besos en un boliche de Quilmes'. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad?", tuiteó una seguidora de la mediática.

Entonces, Wanda citó ese mensaje e hizo algunas aclaraciones. "No me estaba besando en esa imagen", sostuvo, para sorpresa de todos, debido a que en la foto que se viralizó parecían no quedar dudas del "piquito" con el cumbiero.

Y siguió: "Pero sí es verdad que estaba en ese lugar. Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás. Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa".

Luego del picante comentario que recibió de parte de algunos usuarios, una seguidora le tiró buena onda a través de Twitter y valoró los logros que consiguió en los últimos años: "Bardean a Wanda Nara, pero ella es del jet set europeo, maneja contratos de futbolistas, creó su empresa sola, habla 3 idiomas, es millonaria y siempre hay tipos en el suelo llorando por ella. Hablame de power".

"Pero la envidia es la peor enemiga que un ser humano puede tener", se limitó a responder la mediática en la red social del pajarito.

El fin de semana, la mayor de las hermanas Nara acompañó al cumbiero a una gira que realizó por diferentes boliches porteños y allí había trascendido una foto de la mediática y el cantante en la que parecían darse un beso en un reconocido boliche de Quilmes.

Esto fue desmentido por Wanda, pero lo cierto es que últimamente se los ve juntos muy seguido y desde el entorno del cantante aseguran que hay algo más que una amistad entre ellos. ¿Lo blanquearán en algún momento?