El fin de año encuentra a la empresaria Wanda Nara en la Argentina, disfrutando de su familia, como se pudo ver en las fiestas navideñas. Además, en lo que respecta a su presente sentimental, se mostró cerca del cantante L-Gante, además de realizar una videollamada, y publicarla, junto con Maxi López, con quien luego de varios años de enfrentamientos, legó el momento de la paz.

La semana última, en el marco de la noche de los shoppings, empresaria fue a recorrer su local de cosméticos en el Shopping Abasto, de la Ciudad de Buenos Aires, donde la esperaban cientos de fans. Recién llegada de Qatar, a donde fue a ver la final de la Copa del Mundo, junto a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, la rubia se detuvo también a hablar con los móviles que estaban apostados en el lugar.

Allí, consultada sobre las próximas fiestas, aclaró que “voy a pasar el 31 de diciembre con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hijos y mi hermana en Punta del Este. Nadie más”. Sin embargo, los periodistas repreguntaron sobre si en ese evento estaba prevista la presencia del cantante L-Gante, ante lo que tajantemente aclaró: “Dije con mi familia, y Elián es un amigo”. Incluso, ante la insistencia de las preguntas, afirmó que no tiene nada que blanquear con el músico porque es solo un amigo. “No hay nada que blanquear”, mencionó por segunda vez.

Sin embargo, al ser consultada sobre la relación que mantiene con Mauro Icardi, aclaró que no lo iba a hablar más en las entrevistas, y que “todo lo que me pasa lo encuentran en mis historias”. Y sin dudas cumplió, porque la noche de este martes volvió a habilitar a sus seguidores de Instagram a que le envíen preguntas, y sin pelos en la lengua se ocupó de aclarar todos los tantos.

En lo que refiere a su soltería y si está conociendo a alguien, Wanda negó cualquier tipo de acercamiento y que “desde octubre 2022 sola, divirtiéndome con amigas”. Sin embargo, cabe aclarar que solo hace un par de días, a través de la misma red social, mientras realizaba una transmisión en vivo, afirmó sobre L-Gante que “no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, dijo al referirse a los rumores de infidelidad de parte de L-Gante hacia su ex, Tamara Báez y la acusación de que ellos estuvieron juntos mientras el músico y la madre de su hija se estaban intentando reconciliar. Luego, volvió a aclarar que se encuentra soltera: “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.

Atento a sus palabras y en una total intromisión, Mauro Icardi seguía al detalle cada cosa que decía su ex y comenzó a dejar picantes comentarios. “No te hagas la boluda”, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera. Y como si se tratase de un seguidor más, mientras la gente lo arengaba para que deje más mensajes en ese tono, siguió: “Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas”.

Minutos después le escribió a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella: “Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada”. Y como si sus dedos cobraran vida, tipeó: “Sos la tóxica número uno, ¿o no?”, y mencionó a Kennys Palacios, estilista e íntimo amigo de la empresaria, quien siempre está a su lado y es su confidente.

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, dijo al finalizar y festejó que falta poco para que vuelvan a Turquía, aunque se desconocen los planes de Wanda y aún no se sabe dónde finalmente va a fijar su residencia para poder compartir tiempo con sus cinco hijos ya que sus padres viven uno en Estambul y Maxi López, que pronto volverá a ser padre, en Inglaterra por sus compromisos laborales.

Así las cosas, en medio de este presente, fue que también aseguró en este nuevo intercambio con sus seguidores cuáles son las cualidades que tiene que tener un hombre para enamorarla: “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”.