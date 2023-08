Este martes, Wanda Nara dialogó mano a mano con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias (Telefe). En el marco del último programa de MasterChef, que también se emitió por la misma señal, la empresaria se mostró feliz por su experiencia en la conducción, al tiempo que se refirió a su estado de salud y el diagnóstico que enfrenta, el cual mantuvo en vilo al mundo del espectáculo durante semanas.

Wanda se instaló con su familia en Turquía debido a las obligaciones laborales que su esposo, Mauro Icardi, tiene con Galatasaray. Desde la madrugada de Estambul, contó sobre los primeros instantes en que los médicos le hablaron de su diagnóstico tras los análisis de sangre: “Fue un shock. Lo primero que me dijeron es: ‘No te podés subir a un avión’. Y fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás o que no es tan serio. Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”.

"Para mí fue un desafío enorme y me permitió acercarme muchísimo más a la gente", dijo Wanda tras terminar Masterchef.



Sin mencionar a Jorge Lanata, Wanda Nara se refirió al momento en que el periodista dio su diagnóstico en Radio Mitre: “Cuando me preguntaban si le iba a hacer juicio a la persona que lo filtró, dije que no. No voy a hacerle juicio a nadie porque obviamente trabajo en este ambiente desde muy chiquita y la letra chica que no nos gusta es eso”.

Y continuó: “Puede pasar que haya cosas que uno no quiere que salga y hay veces que los famosos publicamos cosas para promocionarnos. Así como me acompañaron en las buenas, también me están acompañando muchos periodistas en lo privado. Y no, no tengo nada para decir”. En tanto, relató el momento posterior luego de la repercusión de la noticia: “Obviamente me sacudió, porque en un momento en el que no sabía qué tenía, tuve que salir a dar explicaciones. Y sobre todo a escuchar a gente que diga: ‘lo está diciendo ella’. La gente que me conoce sabe que nunca jugaría con una cosa así. No jugaría nunca con un tema de salud”.

“Hay un momento que es el límite y es la salud”, remarcó Wanda con la voz entrecortada. Ante la reflexión de Cristina Pérez sobre su decisión de guardarse el diagnóstico para ella, Wanda contestó: “Me pasa que siento que soy la fuerte de la familia. Yo soy la que contiene siempre a Zaira, la que contiene a mi mamá, la que contiene a mis cinco hijos, la que contiene a Mauro (Icardi). Yo sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo. Estaban muy shokeados todos. Entonces dije: ‘O me tengo que poner las pilas o voy a arrastrar a todos’”.

Acerca de cómo afectó la noticia a Francesca e Isabella Icardi -fruto del amor con Mauro- y a Valentino, Constantino y Benedicto -producto de su relación con Maximiliano López-, la conductora reveló: “Mis hijos estaban yendo al colegio en Argentina y les hacían preguntas ahí. Entonces me tuve que sentar y hablar con ellos cuando quizás hubiera esperado un poco más. Lo tuve que hacer antes, pero son las reglas del juego y cada periodista se maneja como puede o como le parece. No tengo nada que reprocharle a nadie. Siempre soy de hablar con mis hijos, de contarles todo. Esto fue duro porque me hacían las preguntas y yo no tenía las respuestas. Pero a la vez les tenía que decir porque se hablaba en todos lados”.

En cuanto a qué sensaciones sintió en su cuerpo antes de conocer los resultados médicos, dijo: “Tenía que pensar que yo estaba muchas horas en pie, trabajando y yo decía: ‘estaba catorce horas de la mejor manera y sentía a veces un malestar en la panza’, pero pensaba: ‘estoy comiendo a escondidas de los chefs (por su participación en MasterChef)’”.

En tanto, Wanda subrayó: “Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo. Yo quería darle mi teléfono a mi médico para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento vos no estás para ayudar a nadie’ porque hablo y me quiebro... pero más adelante sí”.

Hacia el final de la entrevista, Wanda sentenció: “Estoy mejorando”, y confirmó que iniciará su tratamiento en Fundaleu, pese a que tenía opciones de hacerlo fuera del país, pero que eligió Argentina.