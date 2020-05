Después que Verónica Lozano se burlara de Nicolás Wiñazki por cuestionar la duración de la cuarentena a través de un ejemplo de su vida personal, el periodista de Radio Mitre decidió responderle a la conductora este sábado en diálogo con “Polino Auténtico”.

“Lo viví con asombro. Tampoco quiero personalizarlo porque era mucho más grande que la imitación graciosa para algunos. Yo sólo me hice preguntas pero era mucho más allá de eso. Los infectólogos están diciendo que vamos a convivir hasta junio del año que viene con este virus”, comenzó diciendo el comunicador sobre sus sensaciones después de lo sucedido.

Continuando con su relato, afirmó: “No tengo idea por qué se enojó así. Es increíble que uno tenga que explicar estas cosas. Me asombró que responda así porque es psicóloga. Lo lamento por ella”.

“Me sorprendió la repercusión que tuvo el comentario. Lo de Lozano ayudó para que re replique mucho más. Yo le agradezco. No pensé que iba a cometer tanto ruido mi comentario. ¿Por qué no puedo preguntarme cosas?”, se preguntó en conversación con Marcelo Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata.

“Tengo que agradecer a todos los que me escribieron. Los mensajes positivos fueron muchos. Hay gente que acusa de cosas que no dije. No milité la anticuarentena. Si hubiese hecho un comentario sobre que se levante el aislamiento, qué tiene de malo. Es una opinión”, sostuvo Nicolás este mediodía.

Finalmente, agregó: “Si esta señora me quiere imitar, la verdad me causa gracia. Fue un poco burlona”.