Luego de unas semanas de silencio en los medios después de publicar chats íntimos de su pareja, Gustavo Conti, con otra mujer, Ximena Capristo decidió contar todos los detalles del duro momento que atravesó.

La actriz visitó "Los ángeles de la mañana" y se refirió a la insólita situación que vivió: “Hace varios meses que sé de esto, desde el año pasado. Al principio eran mensajes que nada… ni. Después, ella era bastante pica sesos todo el tiempo, muy insistente. Se ve que en algún momento del principio de la cuarentena él tenía ganas de responder y avanzar más”.

El conductor del programa, Ángel de Brito, quiso saber si Conti y la mujer tuvieron un reencuentro: “No, tengo entendido que no. Igual, él la conoce hace muchos años”.

Ante las preguntas de las panelistas, la conductora reveló que sabía quien era la mujer con la que su marido la estaba engañando: “Sí, por supuesto. Era del grupo de fans, de las chicas que él tenía de fans desde Gran Hermano. Para ella debe ser su amor imposible. Todo bien. Como tiene otras chicas que le mandan mensajes”.

Otro detalle al que la exvedette se refirió fue a su forma de enterarse de los mensajes privados: "Tenemos una tablet en la que configuramos una cuenta privada para subir fotos del nene... un día, la mala suerte hizo que yo estuviera mirando la cuenta y cayeran las notificaciones. Vi uno o dos mensajes y decidí entrar... ahí lo vi"

Además, la mamá de Felix confesó que antes de la separación habían debatido si "abrir la relación" para ver otras personas: “Veníamos hablando desde hacía unos meses de abrir la pareja. Obviamente a mí no me sorprende que pase esto, pero sí lo que me molestó y me dolió muchísimo es que durante meses yo sé de esto y me lo guardé”.

"Si me metió los cuernos, no lo voy a saber nunca pero si así fuera y lo hubiéramos hablado previamente, estaría todo bien. A mí, lo que me jode es que me haya tratado de mentirosa", manifestó Capristo.

“Está buenísimo que él pueda ponerle like a otras personas. Eso a mí no me molesta, lo juro. Me parece que somos grandes, tenemos una relación hermosa, es mi compañero de vida, que lo amo, porque por supuesto que lo sigo amando, porque el amor no se termina de la noche a la mañana”, terminó la ex "Gran Hermano".