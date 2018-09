-En la era de los niños con tablet y celular: ¿Cómo sería “El Show de Xuxa" hoy?

-No podría ser en la televisión, tendría que ser en Internet. Y yo no podría presentar, haría sólo una pequeña presentación, los iría llevando y las estrellas serían ellos. Antiguamente los chicos iban y decían: ¿A ver qué va a hacer ella? Ahora es al revés, los tenemos que ver a ellos.

-¿Es una etapa cerrada tu rol con los niños?

-No tengo más edad ni espacio para eso. Internet me demostró con 35 años de televisión que yo no sé nada. La realidad es esa. Cada día ellos están queriendo cosas nuevas. Se crea una cosa y en una semana ya es viejo. Nadie está bien preparado para esto, por lo menos las personas de mi edad, con mi cabeza y experiencia. No sabemos ese idioma.

-Detrás de esa sonrisa que transmitías a los niños había una historia de una niña que había sido abusada. ¿Cómo superaste eso? ¿Hiciste terapia, de qué manera lo sobrellevaste?

-Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era una beba, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: “Alguien ha hecho pis en mi boca”. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez.

-Bloqueaste tus recuerdos…

-Sí. Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto. Los chicos no saben: ¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: “Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal”.

Fuente: Clarín