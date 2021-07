Con dos amigos fue a la audición realizada en Mendoza, donde dice que hubo más de 60 mil aspirantes. En el casting hizo la zamba Con vos en el recuerdo, pero le pidieron un par de temas más. Y fue la chacarera Estrella fugaz la que lo puso entre los aproximadamente 190 elegidos y la que cantó el domingo en la Audición a ciegas de La Voz argentina. Aunque tuvo elogios de Lali y buena devolución de Soledad, no alcanzó para entrar al programa. Y si bien reconoce que, por las ganas que tenía de quedar, "mi cara lo dijo todo'; Andrés Cantos asegura que no tiene más que agradecer, que toma lo bueno de esta experiencia y que seguirá adelante. "Estaba nervioso obviamente, pero seguro de por qué estaba ahí. Por ahí uno no alcanza las expectativas y eso no significa que lo hiciste mal... Aparte una competencia no hace al artista, así que hay que estar contento. Yo estoy satisfecho y tomo la devolución de Soledad, porque por algo están ahí ellos', expresó a DIARIO DE CUYO el hijo del conocido Abelino Cantos, quien sí "estaba medio enojado', reconoció con ternura. "Todas esas experiencias nutren. Y un tropezón no es caída. Prefiero perder a quedarme con las ganas de hacerlo', valoró el joven de 25 años que ganó un Laborde, fue dos veces finalista de Pre Cosquín e integra la Banda de Música de la Policía de San Juan, a la que agradeció "porque antes esto no se podía hacer'.



( FOTO CAPTURA TV)