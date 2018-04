La Renga en San Luis. Gentileza Agencia de Noticias San Luis

Con locación en la puntana Villa Mercedes -luego- de que no pudiera concretarse el recital en Mar del Plata, dado que no se garantizaba la seguridad- La Renga tuvo su banquete el sábado por la noche, y como era de esperar, fue multitudinario. Pasadas las 22 y tras las bandas soportes, Gustavo "Chizzo" Nápoli, Gabriel "Tete" Iglesias, Manuel "Manu" Varela y Jorge "Tanque" Iglesias arrancaron el recorrido por toda su discografía, que duró hasta después de la medianoche. Según consignaron medios locales, más de 30 mil almas agitaron trapos y banderas arengando a la banda oriunda de Mataderos, que enfáticamente agradeció la predisposición del gobierno de la vecina provincia, a la que llegaron cientos de colectivos y automóviles desde diversos lugares de la Argentina, y también chilenos. "Tuvimos muchas ganas de tocar en Mardel, ¿por qué nos suspendieron el show? No lo sabemos", lanzó Chizzo en un momento del show, que había generado gran expectativa.



Tal como consignó Agencia San Luis, sin complicaciones se hizo el ingreso al estadio único La Pedrera, cuyo campo de juego estaba cubierto con una plataforma plástica, especialmente diseñada para este tipo de actividades. Y del mismo modo fue la desconcentración. "Una fiesta del rock sin incidentes", destacó Quédigital, sobre esta reunión de rengueros, que se reeditará el 19 de mayo en Rosario.