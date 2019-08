A esta altura, ya no es novedad que las incursiones de BTS a la gran pantalla son número puesto. Luego de los taquillazos que dieron con Burn the stage y Love yourself, los abanderados del K-pop regresan con el documental "Bring your soul", que estrena mañana y que en San Juan -extraordinariamente- tiene una decena de funciones hasta el domingo (una en CPM, las otras en Cinema Center), algunas prácticamente agotadas antes del debut. "Bring your soul" es el título de la tercera entrega del exitoso combo asiático y muestra el día siguiente al concierto final de su gira por Europa. Subtitulada en 2D, dirigida por Jun-Soo Park y con algo más de una hora y media de duración, en un tejado en París, Rapmonster, Jin, J-Hope, Suga, Taehyun, Jimin y Jungkook cuentan sus propias historias sobre cómo experimentaron el viaje por nuevas ciudades para actuar frente a su Army (su "ejército" de fanáticos, como ellos les llaman afectuosamente) en todo el mundo. "Un vistazo al mundo de BTS lejos del escenario, con discusiones grupales íntimas junto con espectaculares presentaciones de conciertos de la gira, este es un evento de cine imperdible", arenga el comunicado al que ya muchos le están haciendo caso.



La primera peli de la arrasadora boyband estrenó en noviembre del año pasado. "Burn the stage. The movie" tuvo sólo 3 funciones, todas agotadas, y mostró a los jóvenes asiáticos durante el BTS Wings Tour 2017, que llevó a más de medio millón de espectadores a lo largo de 40 conciertos en 19 ciudades. Y además mostró algo del backstage del meteórico ascenso del combo.



La segunda debutó en enero de este año. "Love yourself in Seoul" se exhibió sólo un día en la provincia, y como era de esperar, también fue un furor. El film -con imágenes grabadas con más de 40 cámaras de alta tecnología- mostró la previa y el mega show en el Estadio Olímpico de Seúl, parte de la gira de su álbum Love Yourself, que recorrió ocho países de Asia y Europa, donde brindaron un total de 41 conciertos entre agosto y noviembre del 2018.