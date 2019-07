El año pasado, un problema de Fede Amín con su novia (fue acusado por maltrato y la causa llegó a la Justicia en medio de un escándalo) culminó con la decisión del grupo de desvincularlo de Pijama Party. Tras la determinación del combo de cumbia pop de seguir con el proyecto musical, ambas partes eligieron llamarse al silencio. Pero el mutis no duraría para siempre. El enfrentamiento tomó cuerpo ayer, cuando Amín hizo posteos en Instagram acusando al grupo de robarse la banda, de no pagarle lo que le corresponde y amagando con adelantar un tema que forma parte del próximo material del grupo (Te vo' a besar), lo que finalmente hizo a modo de "protesta". Por su parte, la cantante Macarena Flores posteó, sin destinatario explícito: "Que lástima que un día como este donde mi preocupación debería se otra una persona enferma que perdió su trabajo por sus propias irresponsabilidades" y "Basta de esta gente enferma y psicópata!!!", entre otras consideraciones. Batalla de pijamas en "modo on".

