Marcelo Tinelli regresa esta noche a la televisión buscando dar una vuelta de página después de que el año pasado Showmatch no tuvo el acompañamiento de la audiencia. De nuevo en El Trece (a las 22.30), el baile y los famosos no serán su caballito de batalla sino que, como se sabe, decidió apostar a un formato internacional de canto, una adaptación del inglés All Together now que estrenó la BBC en 2018 y con el que el "Cabezón' buscará posicionarse entre los programas más vistos.



La tarea será difícil porque el reinado nocturno es de La voz argentina, con un rating de 18 puntos promedio. En la era de las plataformas digitales a cualquier programa le cuesta traspasar la barrera de los 25 puntos y la mayoría ni sueña con 20. Pero además Tinelli viene de un 2021 con números catastróficos con La academia, que marcó 12 puntos en su día más sobresaliente.



Dejando de lado a Showmatch por primera vez en 30 años, Tinelli propondrá un big show con mucha producción, en un gran estudio y un jurado de 100 integrantes, entre los que están figuras como Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys "La Bomba" Tucumana, El Polaco, algunos familiares famosos como su primo El Tirri y su hija Cande Tinelli y entre los que está la sanjuanina Claudia Pirán.



Según las reglas del programa, ellos deberán evaluarán el abanico de géneros de las distintas presentaciones de los participantes (que fueron elegidos en masivos casting en todo el país) que tendrán que lograr que los integrantes del jurado se pongan de pie, presionen un botón y canten junto a ellos para obtener la posibilidad de avanzar en el camino hacia el primer puesto. Cada noche los participantes que más votos saquen ocuparán un podio de tres puestos; el que quede en el puesto número 1 pasa directamente a la segunda etapa y los que quedan en los puesto 2 y 3 vuelven a competir y el que más votos obtenga también pasa a la siguiente etapa.



Serán programas grabados, en los que Tinelli tendrá un rol muy diferente al que acostumbraba. Todo indica que no habrá "previas', ni peleas entre jurados o golpes bajos en escena, porque tienen que cumplir con un formato estricto, con el talento como principal protagonistas. Sin embargo , el "Cabezón' seguramente encontrará algún atajo para darle su toque personal al ciclo con el que buscarán ganar el prime time. ¿Será suficiente?



La jurado local

Claudia Pirán es la única artista sanjuanina que integra el enorme jurado de Canta conmigo ahora. Aunque no pudo adelantar detalles del programa, ni si hay sanjuaninos como participantes, la cantante confirmó a este diario que tiene contrato hasta el final del programa y se mostró orgullosa de participar en el ciclo de Marcelo Tinelli, a quien saludó en las redes.