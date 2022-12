Que la pasó mal desde su adolescencia. Que no hubo un día donde no sintiera que era fea o imperfecta o que no estaba a la altura de cómo se debía ser. Y que ya fue suficiente. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo la talentosísima Emma Thompson, para quien es necesario cambiar la mirada respecto de esos cánones que a lo largo de décadas han definido la belleza corporal y han hecho sufrir a tantas mujeres que no encajan en el molde. A sus 63 años, la protagonista de Good luck to you Leo Grande, comentó que también se ha replanteado su propia actitud sobre este asunto y sobre la aceptación de su cuerpo, especialmente mientras grababa esa película. Es que en la misma debió hacer algunos desnudos y escenas de sexo, algo nada fácil para una mujer que supera las 6 décadas de vida.



'Me presento como mucho más auto aceptable de lo que realmente soy, por lo que es bastante bueno reconocer eso y decir que no ha pasado un día desde que tenía 14 años que no haya pensado que estoy demasiado gorda. Ni un día. De hecho he pensado, en serio, y creo que mucha gente escuchará esto y dirá "Bueno, también siento eso". Lo he pensado absolutamente', declaró en The Jess Cagle Podcast with Julia Cunningham, de SiriusXM. Y agregó que "estas son cosas muy importantes de las que hay que hablar'.



"En realidad necesitamos una revolución sobre estas cosas, porque si conmigo no es tan serio porque tengo mucho significado y propósito en mi vida que me ayuda a superar ese tipo de lavado de cerebro, mucha gente no lo tiene y termina con problemas de salud mental', señaló Emma, y fue por más. "Esto es en realidad un problema de salud pública', arremetió la actriz londinense, que opina que, mientras se trabaja en serio en este tema, la autoaceptación es esencial y que aprender a amarse es "saludable y curativo'.

LOOKS

Desde su juventud Emma ha transitado por distintas imágenes, no solo por los personajes que le tocó interpretar, sino también en una búsqueda personal.