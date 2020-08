La semilla del diablo es una de las películas de terror más inquietantes que se conocen. Cuando en 1968 Roman Polanski decidió adaptar la novela de Ira Levin, era un director no muy conocido con un par de películas algo alternativas a las espaldas. Fue rodar esta película y llegar al estrellato. ¿Pero qué tiene esta historia que acaba de llegar a Netflix para haber logrado tal triunfo?

La película en sí misma no parece muy complicada, una joven pareja se muda a un lujoso edificio de apartamentos donde tiene fama de haber ocurrido algo en el pasado. La vivienda es preciosa y la mujer no tarda en quedarse embarazada, pero pronto empieza a darse cuenta de que algo no funciona y se siente espiada y manipulada.

El título original, Rosemary's Baby, no es tan indicativo sobre la temática como la traducción elegida para nuestro territorio: La semilla del diablo. Pero más allá de este detalle, lo importante no es qué ocurre, sino la sensación que sobrevuela la película en todo momento y que es tan incómoda para el espectador.

Por la historia personal de Roman Polanski está considerada como maldita esta película, pero lo que se ha mantenido tras ella es la exigencia del director por un perfeccionismo que tenía en mente y que volvió locos a actores y al director de fotografía. Y vista hoy día, se entiende que acertó, porque cada plano y momento resultan eficaces para el espectador.

Si La semilla del diablo se estrenase hoy día seguiría funcionando del mismo modo. No es un terror que haya envejecido a pesar de las décadas pasadas, y los temas siguen siendo igual de actuales: maternidad, conspiraciones, obsesiones... Todo en ella resulta moderno, así como la brillante interpretación de Mia Farrow.

En una época en la que no se están estrenando demasiadas películas de interés en Netflix, se agradece el esfuerzo por recuperar una película que estaba fuera de todos los catálogos hasta hoy mismo. Así que si deseas ver una historia de terror que sigue siendo apasionante, aquí tienes La semilla del diablo. Aunque no te la recomendamos demasiado si estás esperando un hijo.

Título: La semilla del diablo (Rosemary's Baby)

Fecha de estreno: 1968

Duración: 136 minutos

Plataforma: Netflix

Fuente: https://computerhoy.com