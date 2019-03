Mientras la modelo Nicole Neumann pasea por Salta con sus hijas, en Buenos Aires su ex pareja Fabián Cubero se mostró molesto por no haber sabido nada del viaje. El futbolista se enteró cuando todo el clan femenino ya estaba de viaje y su enojo fue tema de debate en el programa Pampita Online de Net TV, donde la conductora Pampita Ardohain y la panelista Geraldine Neumann -hermana de Nicole- se refirieron ayer al respecto. Hoy, en el programaLos ángeles de la mañana de El Trece, la panelista Yanina Latorredisparó contra sus colegas.

Pampita, que suele manifestarse en contra de los chismes sobre la vida privada de terceros, dio lugar en su programa para opinar sobre la crianza de las hijas de Neumann y Cubero. Por eso, la tía tuvo la palabra para contar que el viaje estaba planificado desde hacía mucho tiempo y que nadie quiso ocultar nada.

Fabián Cubero se molestó por la falta de aviso de su expareja ante un viaje que realizó con sus hijas ������ #PampitaOnlineNet https://t.co/1PeEPxS7aV — Pampita Online (@PampitaOnline) 25 de marzo de 2019

Sin embargo, Cubero había dicho en el programa de radio de Ángel de Brito, el lunes, que no le gustaba que las hijas faltaran al colegio sin su consentimiento. "Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", opinó al aire.

Por su lado, la mujer de Diego Latorre lanzó duros comentarios contra Pampita Ardohain. "Es patética, me parece patético lo que hace", disparó. "Porque ella es una chica que reniega todo el tiempo de que se hable de su vida privada. No puede usar su programa para vengarse de una chica por que le hizo algo en su adolescencia. Me parece patético como mamá y mujer", opinó.

Pero la crítica no terminó ahí. Porque además acotó: "Y que ponga esa voz de tarada cuando habla". Siguió: "¡Querida, hablá bien, sos madre, tenés 40 años!". Concluyó: "Meterse con los hijos de Nicole Neumann cuando no le gusta que lo hagan con sus tres hijos realmente me parece patético".