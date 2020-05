Moria Casán habló en radio Urbana BA y opinó sobre Yanina Latorre, a quien definió como “una mujer que ha sido muy humillada“. Sus palabras no pasaron desapercibidas para la panelista de Los ángeles de la mañana (LAM).

“Desde ese lugar me da como compasión. Me parece muy útil y funcional para el programa de Ángel (De Brito) pero la humillación que padeció esta mujer la dejo con un flash más lésbico que misógino”, expresó la actriz al ser consultada sobre su opinión sobre la panelista.

En esa línea, Casán lanzó: “El ataque que hace de las mujeres es porque le gustaría revolcarse con alguna“. Además se refirió al episodio de infidelidad que vivió con su marido, Diego Latorre. La respuesta de la panelista no se hizo esperar: “Es una pobre mujer. Moria, te voy a mirar a los ojos: sos el ser más nefasto y humillador que hay sobre la tierra“.

“No me vas a perdonar nunca porque yo un día, de buena fuente y con data, dije que te habían jubilado del ‘Bailando’ y no me lo inventé. No te tenés que enojar con el mensajero, enojate con quien te jubiló. Y hace dos meses, cuando empezó la pandemia, dije que te levantaban el programa porque ustedes daban un mensaje peligroso, y fue tal cual”, señaló la periodista.

Enfurecida, Latorre explicó: “Yo soy la misma de siempre, no cambié después del cuerno. No me siento humillada ni cornuda, ser cornuda no es una humillación. Humilla el que lo hace, el que queda mal delante del público y sufriendo por sus dos hijos”.

Enseguida, la periodista le recordó a exvedette un episodio que vivió son su hija, Sofía Gala , en 2013, cuando compartían el programa Malas muchachas. “Yo me acuerdo cuando vos humillaste a tu hija, tu propia sangre… Porque Diego no es ni mi sangre, es un accidente en mi vida, mi marido, exmarido, padre de mis hijos… La humillaste a tu hija por decir que hacía cosas malas. La echaste de un programa en vivo y te reías de ella porque se limpiaba con papel higiénico. Eso a vos te describe como persona y como madre. Besito, Moria”, remató con tono irónico.

Mientras sus compañeras trataban de calmarla, la panelista confesó: “Me tienen los huevos al plato estas minas, basta con los cuernos. Llega un punto que todo es Natacha Jaitt. Hay una vida detrás de Natacha Jaitt, que soy yo. Y no tengo nada contra Natacha, porque a mí no me hizo nada. Nunca hablé de ella, pobre mujer que se murió. Cuando murió no hablé, tuve un respeto tremendo, pero basta con eso”, finalizó exaltada.