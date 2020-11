Fue regreso y despedida. Lola Latorre volvió a pisar la pista del Cantando 2020 este miércoles, luego de cumplir la sanción que le impuso LaFlia -primero se habló de una medida preventiva- al verse envuelta en una gran polémica por su presunta participación en una fiesta clandestina. Y de nuevo al aire, nada sucedió según lo esperado para la estudiante de Abogacía y su partenaire, el instagramer Lucas Spadafora. Y aquí, como ya ocurrió en emisiones anteriores, el cortocircuito se vinculó con Nacha Guevara.

La jurado centró su devolución -de bajo puntaje: un 6- sobre Spadafora, omitiendo por completo el desempeño de Latorre. “¿A Lola no le decís nada?”, la consultó el conductor Ángel de Brito, haciendo hincapié en esta diferenciación. La artista no se echó atrás; más bien, todo lo contrario: “No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, sostuvo, incrementando la tensión que se palpaba en la pantalla de El Trece. “¿Perdidos desde lo musical?”, buscó acercar posiciones De Brito. Guevara ya no habló más.

Lola aceptó el derecho a réplica que le concedieron minutos después, aunque evitando focalizar sus comentarios directamente en Nacha; optó por esbozar un descargo general. “Me tengo que acostumbrar a esto -dijo, sobre las repercusiones que generó su presencia en la fiesta clandestina-. Hay mucha gente que hizo lo mismo que yo, pero hablan de mí porque estoy expuesta. Me tendré que bancar las consecuencias, pero hay un límite. Se cobran conmigo cosas que dice mi mamá. E inventan un montón de otras cosas: (en estos días) dijeron que estaba embarazada, que me tomé un tiempo con mi novio...”, dijo, casi resignada, y luego de escuchar la devolución de Moria Casán.

El enojo de Yanina Latorre

En el filo de la madrugada Yanina Latorre se sumó a las repercusiones en Twitter sobre el incidente de su hija. Y apuntó contra la talentosa cantante, de extensa trayectoria. “Nacha, que tiene 80 años, no saludó a Lola. Qué poca memoria la señora, con las cagadas que se ha mandado. Vergüenza. Ojalá Lola no vuelva”, escribió la panelista de Los ángeles de la mañana, ya anticipándose a lo que ocurriría rato después. Y se sinceró: “Tengo una calentura que me llevan los demonios”.

Minutos más tarde la esposa de Diego Latorre hizo un sorpresivo anuncio respecto a su hija: “Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo”. Y reveló una infidencia, que permite ir descubriendo los pormenores de su determinación: “Lola me llamó llorando, desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?”.

No obstante, destacó la figura de Moria, porque “tiene dos dedos de frente y es coherente”. Y volvió sobre Guevara: “Me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?”. También reparó de nuevo en Lola, de quien resaltó su “dignidad tremenda”, pero advirtió que nadie la “va a maltratar”.

La decisión de retirar a su hija del Cantando provocó una andanada de comentarios en las redes. Pero Yanina se mostró firme: “Me está llamando todo el mundo para que la saque de ahí. Y ya está. No vuelve”. Habrá que ver si con el correr de las horas, con los ánimos aplacados, la dimisión de Lola se revierte. O se confirma.