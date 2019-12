Yanina Latorre confirmó su separación de Diego Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece). La mediática dijo que la decisión la tomó ella hace seis meses. El exfutbolista está viviendo en casas separadas: él Pilar y ella en Villa Urquiza.

En el ciclo de Ángel De Brito, la panelista se convirtió en entrevistada y explicó los motivos de la ruptura. Relajada y sin filtro, detalló que es la segunda vez que se separan. La primera vez fue cuando ella tenía 40, pero nadie se enteró.

Visiblemente triste, Yanina Latorre decidió exponer su situación personal y dijo que la ruptura lleva seis meses, "desde agosto, más o menos". Según la "angelita" no lo contaron en ese momento para no exponer a su hija, Lola, en el Bailando 2019. "Es chica, era su primera vez en la televisión y pensé que le iba a costar hablar de este tema", explicó.

"¿Cuál fue el motivo de la separación?", quiso saber De Brito. "Soy yo", contestó Yanina. Y siguió: "Son muchos años vividos. Desde que empezó el año sentí la necesidad de estar sola. No me molestan ni el sexo ni los cuernos ni la infidelidad, pero quiero saber si me quedé con él para proteger a la familia o fue una elección de mujer", dijo en referencia a la ruptura.

Luego agregó que, aunque el exfutbolista no estaba de acuerdo, la separación se planteó de manera armoniosa. "No hubo puteadas ni reproches", dijo. Incluso contó que se van a pasar año nuevo a Europa con su hijo y su mamá.

"El grupo familiar no está roto. Yo le cocino, tomamos mate, pero no dormimos juntos. Por el momento no es definitivo, es un por ahora", cerró.

Fuente: TN