Nati Jota y Grego Rosello generaron polémica al publicar un video humorístico en las redes sociales para concientizar sobre los cuidados que hay que tener para evitar la propagación del coronavirus. En la filmación, titulada “El sexo en tiempos de coronavirus”, los jóvenes simulaban ser una pareja que intentaba tener relaciones sexuales, pero solo se tocaban con los codos para evitar contagiarse.

Aunque los influencers tuvieron buenas intenciones, a muchas personas no les pareció divertido hacer chistes con esta enfermedad que ya ha causado la muerte de más de 8 mil personas en todo el mundo. Yanina Latorre fue una de las famosas que criticó esta publicación en Twitter: “Una generación que se cree graciosa. Lamentable".

Nati no se quedo callada y le contestó: "Yani Latorre está enojadísima porque hice un video sobre coger con coronavirus, que al final concientiza sobre cuidados. No toda la forma de llegar y enseñar es hablar con cara de culo y asustar. Se puede intentar con humor. Después si no te da risa es otra cosa. Pero que pesada”.

Luego de este enfrentamiento en las redes, la joven periodista dio un móvil para el programa Los ángeles de la mañana, en el que Latorre se desempeña como panelista. Una vez más, discutieron sobre si está bien o mal hacer chistes en un contexto complejo en el que hay una gran preocupación e incertidumbre a nivel mundial.

“No me parece que es un video polémico, para mí fue divertido, pero para mucha gente no. Lo cual no me enoja que no les haya parecido divertido, porque el humor es algo subjetivo. Sí no me gustó que me traten de ignorante o de hueca por hacer un video con humor que además intentaba concientizar”, aseguró Jota en el ciclo de El Trece.

“¿Vos entendés que el coronavirus es un tema sensible que tiene muy angustiada a la sociedad y que hay miles de muertos y cientos de infectados?”, le preguntó la panelista. “Hay normas para informar sobre esto. ¿Vos consultaste con algún tipo de infectólogo para hacer ese videito y concientizar? Porque yo no entiendo la parte de concientizar y tener sexo con barbijos y con el codo. No vi a ningún organismo público que le haya pedido a los famosos que hagan videos con humor. No sos Fátima Florez, o sos comunicadora o sos humorista”, agregó.

Luego, Latorre le dijo que no aceptaba la opinión de una persona adulta que podría ser su madre. Además, aseguró que si había borrado el video en Twitter era porque se dio cuenta que algo no estaba bien con esa publicación. “Al video lo borré en Twitter por toda la gente que me decía que era pésimo. En Instagram lo dejé porque estaba siendo mejor recibido. No lo borré por tu tuit, sino por otros mensajes que decían cosas malas y lo saqué”, aclaró la joven.

La discusión fue subiendo de tono y el clima se puso más tenso. En un momento, Nati comentó que Yanina había hecho una historia en Instagram con su hija, Lola en la que se reían de la cuarentena. Latorre le contestó: “No me estaba riendo de la cuarentena, sino de mi hija, que es distinto. Te estás agarrando de una pavada, me querés agredir y no tenés razón. Sos muy chica, es una generación peligrosa”.

“Vos me dijiste hueca e ignorante... Te hago una pregunta, ¿te enojás con todos los videos y con todos los memes?”, le consultó la joven. “Estás nerviosa. Con la realidad que estamos viviendo, no se hace humor. Se está muriendo la gente, reina. Vamos a estar estado de sitio nacional. Nadie pidió que hicieran videos de humor, no es la mejor forma de enseñar. Sos comunicadora, trabajás en un canal y tenés una responsabilidad”, le respondió la panelista.

“Yo comunico de otra manera y me dirijo a otra gente que a la que te dirigís vos, mucho más joven”, señaló Jota. “Vos me querés tratar de vieja y a mí no me ofende, los viejos somos más sabios. Vos tenés que escuchar a la gente más grande”, aseguró Yanina. “Me parece patético el video tuyo, como el que hizo Jimena Barón en el baño con el papel higiénico. Pienso que a estas chicas no les da la cabeza”, agregó, muy filosa.

“En Twitter te veo más enojada con los demás que dando recomendaciones”, cuestionó Nati. “Es que no doy recomendaciones de cuidado e higiene en las redes sociales porque no me parece. En Twitter, leo y opino. Lo que me gusta me gusta y lo que no, no me gusta. Yo opiné que tu video es desubicado, hay gente muriéndose, loca. Hay gente en crisis, habrá desabastecimiento, esta noche por ahí empieza la cuarentena”, finalizó Yanina.