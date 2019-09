Jack tenía una vida normal. Sus intentos por convertirse en un cantante exitoso no estaban dando frutos y estaba por abandonar su carrera. Hasta que un extraño corte de electricidad en todo el planeta ocasionó que el resto de la humanidad no recuerde la existencia de Los Beatles y su música. Jack es ahora la única persona en el planeta que los recuerda y aprovecha la situación para convertirse en el cantautor de todos los grandes hits de la banda.

Título: Yesterday

Título alternativo: All You Need Is Love

Dirección: Danny Boyle.

Actores: Lily James, Himesh Patel.

Actores secundarios: Ana de Armas, Kate McKinnon, James Corden, Ed Sheeran.

Género: Romance , Comedia .

Origen: Reino Unido.

Duración: 116 Minutos

Calificación: Apta todo público

Cinemacenter



2D Castellano: 17.40 - 20.10 - 22.40 (solo jueves y viernes)

CPM Espacio San Juan



2D Castellano: 18.40 - 23.05 trasnoche viernes y sábado 01.10



Play Cinema



2D Castellano: 20.50 - 23.10