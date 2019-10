En una reciente entrevista, Maxi López confesó que había decidido perdonar a Mauro Icardi por ser responsable de la infidelidad que provocó su separación de Wanda Nara a fines de 2013. Incluso, después agregó: “Aparte de perdonarlo, le agradezco que se haya llevado a W…”. Ese comentario provocó el enojo de Zaira Nara, quien lo acusó de “machista”.

“Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal… En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda. Me parecer que es la mejor manera. Problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas. Pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás”, declaró López.

El medio que realizó la entrevista @chefaticalavitadabomber publicó en su cuenta de Instagram una foto de Maxi junto a su declaración: “He decidido perdonar a Mauro Icardi”. El jugador del Crotone agregó a esa publicación un comentario diciendo que le agradecía que se hubiera llevado a Wanda.

Pronto, esa declaración de viralizó y Zaira Nara se refirió a ella en Morfi, el programa que conduce junto al Chino Leunis por Telefe. “Qué desubicado ese comentario. Es muy machista”, expresó la conductora. “Uno no se lleva a la mujer, como si fuera un cavernícola”, agregó su coequiper.

Luego, Zaira agregó: “Más allá de que lo haya hecho él, es un comentario que yo ya he escuchado… Como decíamos recién, ‘el horno no está para bollos’. Este tipo de comentario uno lo encuentra a diario, como: ‘Me hizo un favor que se la llevó’. Pero, ¡pará un poco! No somos un objeto”.

Sobre el contenido machista de las palabras de su excuñado, Zaira analizó: “Creo que hay que revisar la forma en la que se expresan los hombres. No creo que él lo haya hecho con maldad. Ojalá que no”.

También se refirió al contexto en que López se expresó. “Si ponés un comentario en una foto de una revista… no sé. Evidentemente, primero querés que lo lean, que esto se viralice como está pasando”.

Por último, Zaira se refirió a la separación y evaluó: “Yo creo que nunca es lindo cuando se rompe una familia, porque si te casás, lo hacés para toda la vida. Si tenés hijos, lo hacés con la mujer que amás. Realmente es triste por más que sea para mejor. Hay un momento de quiebre que es triste. Si la ves a ella (Wanda) que está recontra enamorada y volvió a formar una nueva familia, tuvo más hijos. Él (Maxi) sigue agarrado de la historia… Quiso hacerse el gracioso y le salió mal”.