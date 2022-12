"Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó", publicó Wanda Nara en sus redes sociales para desmentir su reconciliación con Mauro Icardi, aunque el futbolista insiste en que están juntos. Y lo que ocurre en la pareja es tan confuso, con versiones completamente opuestas de las dos partes, que hasta Zaira Nara se mostró incrédula.

"Yo siento que hay un montón de accesorios que son ajenos a la realidad", manifestó la modelo en diálogo con Socios del espectáculo, haciendo referencia a las especulaciones sobre el matrimonio. Y aunque siempre sale en defensa de su hermana, no pudo precisar si siguen juntos: "No tengo idea... supongo que sí.... Te juro que no les creo, no quiero saber nada. Prefiero que no me digan".

Por otro lado, evitó hablar del vínculo entre Wanda y L-Gante. Y un detalle no menor es que en los últimos días Yanina Latorre contó que la empresaria estaría enamorada del cantante, pero que no cuenta con el apoyo de su hermana, su madre, ni de sus hijos mayores, fruto de su matrimonio con Maxi López. "A Wanda le pido que no me hable más de su vida privada. No quiero recibir información", concluyó la menor de las Nara.

Cabe recordar que mientras Wanda estaba en la Argentina por las grabaciones de ¿Quién es la máscara? y comenzaron a circular rumores de romance con L-Gante, Icardi hizo un vivo de Instagram en el que la acusó de haber abandonado a sus hijos, quienes habían quedado con él en Turquía. "Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", declaró el jugador del Galatasaray de Turquía. Y más allá de su enojo, durante su descargo mostró que contaba con el apoyo de Valentino, Constantino y Benedicto, algo que a la mediática le pareció un golpe bajo.