Fue abril de 2020 cuando decidieron, en plena cuarentena, realizar un videoclip para el aniversario del Día Nacional de la Zamba. Precisamente el tema 7 de abril fue el que eligieron para danzar Oscar Arredondo y Adriana Jácamo -pareja de baile, profesores de danza y matrimonio- como una manera de sostener cierta "normalidad" en sus vidas y mantenerse activos con su disciplina, ante la desconexión de los escenarios. Pero este video se viralizó en las redes sociales y fue visto por la comisión organizadora de los Premios Gaviota de Plata, un evento tradicional que se realiza en Mar del Plata anualmente para distinguir a artistas y comunicadores de todo el país por la difusión y labor de la cultura y la identidad nacional. Fue así que la pareja sanjuanina fue invitada a participar para la pre-selección de las nominaciones; y días atrás se supo que resultaron ganadores del premio. Y considerando que, además, es la primera vez que adquieren un reconocimiento de estas características, la distinción significó un envión anímico muy importante, tanto para su profesión como para sus vidas.



Según contó Oscar a DIARIO DE CUYO, en un escenario adverso para los bailarines, la vía para poder canalizar la ansiedad y frustración generadas por el confinamiento y la imposibilidad de trabajar en los escenarios o de dar clases, fue aprovechar lo que tenían a mano y usar el lenguaje audiovisual a su favor. "Tratamos de reinventarnos y mantenernos en actividad. Hacer este video y varios otros que tenemos, nos permitió llegar a lugares impensados. Esto es un incentivo importante para nosotros que nos dedicamos a esto. Sirve también para motivar a otros grupos de danza a que sigan buscando alternativas", expresó el bailarín, todavía sorprendido por el premio y la repercusión.



"Lo tomamos con asombro, yo era bastante incrédula, no sabía si era verdad o no, hasta que nos llamaron de Buenos Aires y pudimos constatarlo. Fue fantástico lo que nos pasó, es una caricia al alma. Si pensamos en todo lo que estamos viviendo ahora, es algo liberador, por tanta angustia que hay", explicó por su parte Adriana. La producción el video fue sencilla. Fue realizado en el fondo de su casa, ambientaron de manera rústica con muros y estructuras hechas de adobe, usaron vestimenta típica y luego armaron el montaje musical. Pero lo principal fueron ellos. Bailaron de manera tradicional, como si fueran de una época remota, perdida en el pasado. Y fue la característica que más llamó la atención a los organizadores del evento. "Lo que más me dejó feliz es que dejamos todos al bailar, fue un momento mágico", señaló Adriana.



El premio Gaviota de Plata tiene una historia de 25 ediciones y anualmente se realiza la gala en Mar del Plata, en el Club de Pesca Torreón del Monje. La ceremonia 2021 de entrega de los galardones estaba prevista para el 30 de abril en el Hotel Provincial, pero se reprogramó la fecha por la situación de emergencia ocasionada por la pandemia. A mediados de mayo se daría a conocer la nueva fecha.