En plena emancipación del colectivo de las mujeres en la mayoría de los ámbitos sociales, políticos, deportivos y profesionales, en el campo de la cultura y en especial de la danza folklórica, también va dando pasos firmes y fuertes en ocupar espacios, donde la mujer eran relegadas históricamente. En el caso del malambo, no es una excepción y tampoco un hecho menor. Hace varios años se viene dando un trayecto que inició a principios del año 2000, que de a poco fue dándose en institutos y academias locales, aunque un poco marginal, porque siempre tuvo mayor protagonismo el varón a la hora de zapatear. Sin embargo, en la danza hay mucho dinamismo y surgen transformaciones interesantes. En este contexto, hay espacios de formación que se van abriendo. Recientemente, se fue dando en el Centro Cultural Conte Grand; la creación de una delegación sanjuanina para competir en el Festival Nacional de Malambo Femenino y ahora, por primera vez, tomará acción un nuevo taller de preparación de malambo femenino en el seno del Rectorado de la UNSJ. Gracias al programa de Industrias Creativas, el taller -de participación libre y gratuita- denominado como "Nuestro Folklore presente", es dirigido por el bailarín Alejandro Almarcha, comenzará hoy y se desarrollará los lunes y los viernes de 15 a 17hs. en el hall del edificio central universitario (Mitre 369 Este) hasta el 27 de septiembre. Dicho ciclo, está destinado para bailarinas que se especialicen en cualquier estilo, ya sea desde nivel principiante o avanzado. De acuerdo al profesor, "el objetivo es reivindicar el folklore, pensarlo como algo vivo con las tendencias actuales que se van dando en el presente. No considerarlo como una pieza del pasado. La idiosincrasia, la cultura y la vida, van cambiando todo el tiempo, entonces, es parte del saber del pueblo y ese saber va mutando. Por eso, el malambo ya no es sólo de hombres", comentó.



"Anteriormente, las mujeres vienen tomando clases de malambo y de zapateo, pero siempre dándose de manera individual o integrando elencos con varones. Esta vez queremos hacer de manera completa y sólo con mujeres. Contamos hasta el momento con 66 inscriptas y lo que aplicaremos es la interpretación del malambo como danza, la energía particular que transmite, la técnica, la ejecución y sobre todo el trabajo físico. Veremos malambo antiguo o sureño, el norteño y el estilizado que es el adecuado al show escenario. Trabajaremos con bombos, boleadoras y otros elementos", agregó.





El taller que se dará en el Rectorado, es el primero en realizarse de manera exclusiva para mujeres. Es totalmente gratuito y las inscripciones siguen abiertas, más información en www.unsj.edu.ar.



Por un lugar en Carlos Paz



Para el 31 de agosto en el Teatro Sarmiento a las 15, se llevará a cabo el primer selectivo para bailarinas locales con el fin de participar en el Campeonato Nacional del Malambo Femenino, cuya sede será en Carlos Paz, del 12 al 14 de octubre de 2019. Hay varios rubros a disputarse: como solista, conjunto tradicional, pareja tradicional, conjunto estilizado, pareja estilizado y conjunto estilizado femenino, cuadro libre. El jurado está conformado por Mauro Gorosito, Pablo Carrizo y Sergio González.