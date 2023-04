Zulma Lobato tuvo un domingo para el olvido. Se sintió muy mal luego de haber ido a la iglesia y tuvo que llamar de urgencia al 911, donde solicitaron una ambulancia. Al llegar al lugar, los médicos optaron por trasladarla al hospital de Vicente López, donde se le realizó una tomografía computada para conocer qué era lo que la estaba afectando.

“Sintió un muy fuerte dolor abdominal. También le hicieron una ecografía abdominal y le suministraron calmantes. Se encuentra en observación a la espera de los resultados de dichos estudios”, expuso su mánager, Lautaro Reyes, al enterarse de la situación.

En diálogo con TN Show, el hombre aseguró que los exámenes no arrojaron nada extraño, pero que ella siente que todo está relacionado a su problema renal. “La mandaron a su casa y está descansando, pero tendrá que estar atenta porque le falta un riñón”, remarcó.

La delicada cirugía que atravesó Zulma Lobato

En diciembre de 2019, Zulma Lobato se cometió a una compleja operación para ponerle punto final a varios problemas de salud que la aquejaban. Le extirparon un riñón por la presencia de múltiples quistes y estuvo en terapia intensiva durante varios días.

“Estoy contentísima porque me tuve que operar y me dieron por muerta. Pero viví de nuevo. Me salvaron. Estoy muy bien”, expresó en aquel entonces en un programa de TV, donde también se mostró ilusionada con hacer teatro en Mar del Plata.

Los últimos años no fueron nada fáciles para ella. En diciembre de 2016 reveló que la diagnosticaron como portadora de VIH después de la violación que sufrió en la estación de tren de Munro. En diálogo con la revista Paparazzi detalló: “Estaba muy decaída y había adelgazado como 30 kilos, estaba muy delgada. Le pedí a mi médica que me hiciera hacer un análisis de VIH porque no estaba bien, algo me estaba pasando. Al poco tiempo me dio la mala noticia”.

Zulma había empezado el 2023 con mucha energía y felicidad por haber saldado la deuda que tenía de alquiler gracias a un bono que recibió por haber sido hostigada durante la Dictadura. Lo que le sobró lo invirtió en un curso de costura industrial, ya que desea trabajar y ahorrar para comprarse un terreno en Mar del Plata, donde quiere pasar sus últimos años.

En la ciudad balnearia se encuentra Lautaro Reyes, su representante, que siempre la ayuda consiguiéndole presentaciones en boliches. La última fue para el día de su cumpleaños, el 8 de diciembre, donde sus fans abonaron mil pesos para conocerla personalmente.