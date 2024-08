A 10 años de su estreno Relatos Salvajes vuelve a los cines El film nominado al Oscar de Damián Szifrón es la película argentina más vista de la historia y regresa a la pantalla grande en San Juan.

A diez años de su estreno, Relatos Salvajes se alza como “la película más vista del cine argentino”. Con ese título bajo el brazo, este fin de semana la obra vuelve a las salas para cautivar a nuevas generaciones que nunca la habían visto. Los jóvenes tendrán la oportunidad de disfrutar de un largometraje que ya se postula como un clásico de la cultura local.

El largometraje dirigido por Damián Szifron se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine nacional, superando los 3.940.000 espectadores en salas. Y si bien este éxito se ve claramente reflejado en las calles, la película también conquistó a la crítica internacional, ganándose aplausos y ovaciones en el Festival de Cannes y la nominación al Premio Oscar como Mejor película extranjera en 2015. Además, entre sus múltiples reconocimientos fue galardonada con ocho Premios Platino, diez Premios Sur a nivel nacional, el Premio Bafta –como mejor película no inglesa– y el Premio Goya –como mejor película Iberoamericana–.

Destacada por su formato antológico, compuesto por seis cortometrajes que exploran estos temas, la película revela “lo peor de la condición humana” a través de personajes cotidianos atrapados en situaciones extremas. Entre los protagonistas se encuentran reconocidos actores como: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Diego Gentile, María Marull, Leonardo Sbaraglia, Julieta Zylberberg y Érica Rivas.

Uno de los relatos más impactantes fue el de Oscar Martínez, que se puso en la piel de un magnate que enfrenta una negociación oscura tras una tragedia familiar. La figura del cine argentino recordó cómo fue el momento en el que el director le propuso formar parte del proyecto: “Me llamó Damián, con quien yo tenía ganas de trabajar, pero no nos conocíamos. Cuando me entregó el guión me tiré de palomita. Me pareció extraordinario. En la experiencia del rodaje comprobé que Damián es un fenómeno, un director con todas las letras. Y él me ofreció, aunque nunca dije cuál, dos historias. Me dijo ‘sos el único al que le voy a ofrecer dos historias para que elija’. Y elegí la que hice porque me impactó muchísimo”.

Además, Martínez habló del impacto que tuvo este rol en su carrera: “No sé si me cambió la vida, pero en un punto es verdad, porque yo filmaba pero no con la misma frecuencia que después de Relatos. La última película (El nido vacío) la había hecho hacía siete años. En el interín, no filmé nada. Y eso que me fue muy bien, gané la Concha de Plata en San Sebastián como mejor actor con la película. Pero no era tenido en cuenta con la misma frecuencia con la que fui a partir de Relatos Salvajes. Desde ahí no he parado de hacer cine, sobre todo hasta el 2020. Hice cuatro películas en un año, que debe ser una especie de récord”.

En ese sentido, el artista recordó qué sintió la primera vez que vio la película completa: “Me acuerdo que la vimos terminada con Ricardo (Darín) y nos impactó muchísimo. Nos mirábamos diciendo ‘wow’. Además, aquí ninguno había asistido al rodaje de otra historia, no sabíamos lo que habían hecho los demás. La película era una incógnita. Pero sí nos fue muy gratificante verla y a partir de ahí empezamos a confiar mucho en cómo iba a funcionar. Por supuesto que nadie podía prever el suceso descomunal que fue, batió todos los récords históricos”.

Otra de las historias más recordadas es la que interpretaron Leo Sbaraglia y Walter Donado, la cual relata una trágica pelea entre dos automovilistas en el norte argentino. “Se filmaba en cuanto amanecía. Antes de salir del hotel nos encontramos en una habitación con la gente de maquillaje y peinado y salíamos todo ensangrentados. La gente nos miraba y a Leo le gustaba eso. Cuando estábamos en la ruta filmando, entre corte y corte, la producción liberaba la ruta para que fluyera el tránsito. Y en ese momento Leo me dice ‘vos tirate ahí al costado y yo hago que la gente pase y nos vea, nos va a servir, vamos a ser parte del accidente’. Y la gente pasaba y nos veía sorprendidos, dos tipos ensangrentados al costado de la ruta. Aunque había una movida de cine era como que no sabían que había pasado”, afirmó a Teleshow.