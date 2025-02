A casi tres décadas de su estreno, así está el niño de La vida es bella Giorgio Cantarini tenía cinco años cuando se puso en la piel de Giosuè Orefice, el pequeño que ingresaba junto a su familia a un campo de concentración en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Hermosa y terrible a la vez, La vida es bella es una de las películas que todo el mundo vio al menos una vez. El talento de Roberto Benigni, productor y protagonista, en convertir una tragedia en un cuento de fantasía para que su pequeño hijo no sufriera fue uno de los motivos por los que aquel filme de 1999 se robó el corazón-y las lágrimas- de todos.

La trama transcurre en el año 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Guido (Benigni) llega a Arezzo (Italia) con la intención de abrir una librería. “Allí conoce a Dora y, a pesar de que está prometida con el fascista Rodolfo, termina casándose con ella y tienen un hijo. Poco después de estallar la guerra, las tropas nazis llegan a Italia y los tres son internados en un campo de concentración. Allí, Guido construye una elaborada fantasía para proteger a su hijo y hacerle creer que la situación es tan solo un juego”, señala la sinopsis.

A casi 28 años del estreno, te contamos cómo está hoy Giorgio Cantarini, quien tenía 5 años cuando se puso en la piel de Giosuè Orefice, el personaje que emocionó por su inocencia en uno de los más terribles hitos mundiales.

Cantarini nació el 12 de abril de 1992 en Orvieto, un municipio ubicado en la provincia de Terni. Hoy, con 32 años, el actor sorprende por el adulto que es. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 40.000 seguidores, publica parte de su trabajo.

Fue tal la repercusión que alcanzó al ponerse en la piel de aquel niño, que le siguieron papeles importantes en Gladiador (2000); De amor y de guerra (2001); Lamborghini: The Man Behind the Legend (2022) y Comandante (2023). Esta última se presentó en el Festival de Cine de Venecia en 2023.

Pero no solo la actuación es su fuerte. En 2012 dirigió un cortometraje llamado Il giorno, la notte: poi l’alba (El día, la noche: luego el amanecer) y en 2018 coescribió el guion de la cinta Flatmates (Compañeros de piso).

Sin embargo, Giorgio no fue el único que cautivó con su interpretación. Quienes hacían de padres de él, también: Benigni y Nicoletta Braschi, su esposa, no solo en la ficción sino también en la vida real.

El cineasta italiano tenía 40 años cuando protagonizó La vida es bella; mientras que la actriz italiana, 32. Se conocieron en 1983 en Roma, donde ella se había instalado para inscribirse en la Academia de Arte Dramático, y protagonizaron juntos la película Tú mi turbi (Me molestas).

En 1991, decidieron dar un paso más y se casaron con una ceremonia secreta celebrada en un convento de monjas en Cesena, la ciudad natal de Nicoletta. Con más de 30 años de matrimonio, el amor se mantiene intacto y así lo demostraron en 2021, durante el Festival de Venecia número 78, momento en el que él le dedicó unas palabras a su mujer luego de que ella recibiera el León de Oro Honorífico a la Trayectoria.

“Ni siquiera quiero dedicarle este premio, porque el premio es suyo. Nicoletta, solo conozco una forma de medir el tiempo: contigo y sin ti”, expresó el humorista y guionista italiano.

Acto seguido, dijo: “Compartimos este León, yo me llevo la cola, para mostrarte mi alegría, y tú tomas el resto; sobre todo las alas son tuyas, porque si alguna vez he tomado vuelo en mi trabajo es gracias a ti, a tu talento, a tu misterio, a tu encanto, a tu belleza, a tu feminidad, al hecho de ser mujer”.

Cabe recordar que La vita è bella-nombre original- fue un éxito comercial y de crítica a nivel internacional. También, fue galardonada con varios premios internacionales, entre los que se encuentran: Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes, nueve David di Donatello en Italia y siete nominaciones al Oscar, incluso a Mejor película.