A ritmo de tango, Jaime Muñoz dio batalla en La Voz Argentina El sanjuanino tuvo una muy buena performance en el 4to Round, camino a las instancias más avanzadas.

La Voz Argentina entró en una de sus últimas etapas. En el 4to Round, Jaime Muñoz brilló interpretando “Y todavía te quiero”, el tango que popularizó Jorge Falcon.

El cantante sanjuanino que compite dentro del Team Lali, brilló con su versión y recibió muy buenas devoluciones. Lali Espósito, aseguró que Jaime está demostrando cada vez más por qué merece un lugar en la final: “Tiene un estilo único, canta con el corazón y eso se nota en cada nota”.

Sobre cómo sigue el certamen, los participantes debían ser salvados por Lali y Luck Ra. Sin embargo, Nicolás Occhiato, conductor del ciclo televisivo, comunicó una inesperada decisión que sorprendió a todos y fue que recién mañana miércoles se decidirá quien abandonará el programa.

“Hoy dormimos tranquilos”, deslizó, irónico, mientras los nervios de los participantes se apoderaban de la escena.