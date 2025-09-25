Absolvieron a Andrea del Boca en el juicio por defraudación al Estado El proceso contra la actriz se inició tras la producción de la ficción Mamá corazón.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) decidió que Andrea del Boca sea absuelta en la causa por defraudación al Estado en la que fue juzgada.

El debate oral había empezado el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 por la acusación de recibir 36 millones de pesos para la realización de la novela Mamá Corazón que protagonizó y produjo.

En el momento en el que el juez Fernando Canero comunicó la determinación judicial, se vio a la actriz Andrea del Boca llorar.

La audiencia se realizó por Zoom y la actriz se mostró conmovida por el resultado a favor.

Durante la última audiencia, la actriz no quiso formular ninguna declaración y solo se limitó a tener algunas palabras hacia el tribunal que la juzgó. “En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”, comentó.