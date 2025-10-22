Adrián Suar y la primera foto junto a su nueva novia Después de meses de rumores de relación entre el productor y Rocío Robles, ambos sorprendieron al mostrarse comiendo juntos en un restaurante porteño.

La sorpresa recorrió las mesas y llegó hasta la cocina. Nadie en el tradicional restaurante de pastas dejó de notar la escena: Adrián Suar y Rocío Robles aparecieron juntos, por primera vez, en una salida pública. La imagen no tardó en correr de boca en boca y de teléfono en teléfono. La periodista y el productor compartían, sin problemas, risas y miradas en medio de los curiosos.

Esta pareja, que siempre se mostró reacia a las etiquetas y al bullicio mediático, decidió mostrarse abiertamente, en tanto que desde el entorno más cercano del actor y productor confirmaron la relación a Teleshow.La bailarina no titubeó y tocó los temas incómodos, los que después se vuelven rumor y especulación: la convivencia, la maternidad, el matrimonio. “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él (Suar) lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”, sentenció. No dudó. No dejó margen a la interpretación. “Es muy importante charlarlo siempre, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como no quiero tener un problema con eso, lo aclaro”, agregó.

La decisión de no convivir tampoco se escondió. Robles fue tajante: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”. Aun así, Rocío sí abrió la puerta a otro sueño. Cuando se le pregunta, sonríe y lo explica sin pudor: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”. ¿Y Suar? ¿Piensa igual? En ese momento evitó la palabra, pero no descartó el anhelo.

En el teatro las luces también apuntan. Después de que la noticia se hiciera pública, Adrián Suar fue abordado a la salida de Rocky, la obra que protagoniza Nico Vázquez. Las cámaras lo rodearon. La pregunta fue directa: ¿Está o no de novio con Rocío Robles? La respuesta, fiel a su estilo: “El día que esté de novio lo voy a decir”. Y enseguida, sobre su vínculo con Rocío: “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay título de graph, me encantaría tirarte uno, pero no hay título”. El productor se mantiene firme: nada de etiquetas por esos días.

Detrás de las risas públicas, hay una pequeña historia privada. Fue la periodista Paula Varela, en el programa Intrusos, quien narró el inicio de todo: “Hace más de un año que están juntos. Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que realizó Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades. Ella le dijo ‘¿puedo ir con alguien?’ y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos”. ¿Se puede imaginar el comienzo de una relación menos forzada? Así, entre invitaciones casuales y amigos como testigos, comenzó a escribirse la historia.

Mientras tanto, Adrián Suar y Rocío Robles siguen a su ritmo. Lejos del ruido, cerca el uno del otro. Sin etiquetas pero con la certeza de compartir un presente que los entusiasma. ¿Hasta cuándo mantendrá ese delicado equilibrio entre el perfil bajo y el amor expuesto? ¿Cuánto tiempo más se puede resistir a los títulos cuando la historia se cuenta sola?