Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres: la tierna foto de “Alaia” El futbolista del Liverpool y de la Selección argentina les dio la noticia a sus fanáticos y recibió muchas felicitaciones.

Alexis Mac Allister atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a su novia Ailen Cova: este martes anunció que nació Alaia, su primera hija, en Inglaterra. El futbolista lo dio a conocer con un tierno posteo en sus redes sociales.

El futbolista del Liverpool y la Selección argentina ya había dejado entrever la noticia ellunes al compartir un mensaje en sus redes sociales: “No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”.

Finalmente, este martes por la tarde de la Argentina, el ex-Boca hizo una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. “Alaia – 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió.

Además, agregó un apartado para su novia, Ailén, que tuvo ciertas complicaciones en el parto: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”.

En las fotos se pudo ver a la pareja junto a la pequeña en brazos y generó una ola de lindas respuestas y buenos deseos para los tres en este lindo momento.

El romance generó escándalo porque en ese momento el futbolista llevaba cinco años de noviazgo con la que ahora es su ex pareja, Cami Mayan.

Pero el campeón del mundo en Qatar se enamoró de Ailén y apostó por esa relación.

Durante años se habían contado todo, pero la joven siempre sintió algo más por el futbolista. A punto tal que hace poco trascendieron mensajes de 2011 y de 2012 en los que le confesaba su amor a Alexis.

Hace 10 años, en un mensaje por el día del amigo, Ailén escribió “Alexis, te amo” y el volante surgido de Argentinos Juniors y con un fugaz paso por Boca Juniors (antes de partir a la Premier League para sumarse al Brighton) siempre le contestó con cariño, en el marco de una relación que hasta ahí era solo de amistad.

Ailén Cova es licenciada en diseño de indumentaria y textil. Se recibió en junio de 2022 y a comienzos de 2023 se fue a vivir a Inglaterra, donde se siente muy cómoda al lado del hombre de su vida.