Antonio Gasalla fue internado de urgencia: todos los detalles El actor se encuentra evolucionando favorablemente. La palabra de su hermano Carlos y de su amigo Marcelo Polino

El mundo del espectáculo argentino está en vilo. Antonio Gasalla, el gran actor y comediante que marcó generaciones con su humor y talento, fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi durante la madrugada. Su estado de salud es delicado y su pronóstico, reservado. La noticia cayó como un golpe entre colegas, amigos y seguidores, quienes en las últimas horas manifestaron su preocupación.

Su hermano Carlos habló con los medios y detalló las novedades sobre la salud del capocómico. “Se encuenta bien, estabilizado, estuvo con un problema respiratorio por un enfriamiento, seguramente por un aire acondicionado. Está en terapia y en cuanto mejore volverá a la habitación normal. Los cambios de temperatura a veces no favorecen y eso le produjo un enfriamiento que hay que atacar rápido para que no sea nada grave. Ni bien se recupere acá volverá al lugar donde está internado”, aseguró desde un automóvil cuando salía del nosocomio donde está internado Gasalla.

“Hay que entender que son eventualidades que pueden existir, más en un estado vulnerable como en el que está. Ni bien se recupere volverá a la internación en que se encontraba. No hay nada grave, solo recuperarse”, afirmó.

Este martes, la voz de Marcelo Polino, amigo íntimo del capocómico y uno de los pocos que sigue de cerca su evolución, trajo un pequeño respiro dentro de la preocupación generalizada. A través de su cuenta en X, el periodista informó que el artista está internado a causa de una neumonía, pero que su evolución es favorable: “Les informo que nuestro amado Antonio Gasalla está internado recuperándose, con una buena evolución. La familia agradece los mensajes de tanto cariño recibidos”.

Sin embargo, el deterioro del artista no es algo reciente. Hace algunas semanas, el propio Polino había revelado el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana: “Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste”, dijo con angustia.

Polino, que compartió con él más de 15 años de amistad inquebrantable, aún no puede asimilar la transformación de su amigo. “Nos reíamos por horas de la gente de la televisión. Hablábamos todos los días. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado y muy triste para mí”, reveló.

Días atrás, el hermano de Gasalla había confirmado el diagnóstico que atraviesa el actor de 83 años: demencia senil. Con palabras dolorosas, pero llenas de claridad, describió la situación con crudeza: “Quiero ser claro: tiene demencia senil, es una enfermedad que a los mayores les ocurre frecuentemente”, explicó. “Es algo que va a seguir avanzando. Él está en los principios, pero Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”.

Gasalla, que alguna vez supo desmenuzar la realidad con su inteligencia mordaz, ahora enfrenta un deterioro que borra lentamente todos sus recuerdos. Su memoria, su lucidez, incluso su capacidad de hablar, se han ido desvaneciendo.

Su familia y amigos más cercanos lo cuidan con dedicación. Carlos Gasalla explicó que están enfocados en organizar su economía y en asegurarse de que reciba la mejor atención posible. “Nos interesa que Antonio mejore lo máximo posible y que si esto se va multiplicando, que sea de la mejor manera. No nos interesa más nada, estamos trabajando mucho, ordenando cosas de la economía y un montón de cosas de Antonio, y es lo que nos preocupa, nada más”, expresó con determinación.

Por su parte, Marcelo Tinelli y Susana Giménez, dos figuras clave en su vida profesional, siguen pendientes de su estado de salud. Polino contó que ambos lo llaman regularmente para preguntar por él. “El otro día hablaba con Tinelli, al igual que Susana, que siempre pregunta cómo está. Le digo a Marcelo a modo de chiste ‘encontrémonos y pasémoslo bien mientras nos reconozcamos’”, relató con una mezcla de humor y tristeza. Luego, lanzó una frase contundente: “Llega un momento en el que tu brillantez, tu inteligencia, tus premios, tu talento y tu dinero, cuando aparece una enfermedad así, barre con todo. Es feo”.

Polino también recordó cómo el creador de obras emblemáticas como El Palacio de la Risa influyó en su carrera. “Hay un monólogo que yo hago con Fátima, que lo hice con Antonio. Él me grababa, me decía: ‘Anotá esto’; ‘Sacá lo otro’”, compartió el periodista sobre lo vivido juntos.