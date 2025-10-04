Apasionados de la milonga festejan 10 años de vigencia Este domingo 5 de octubre en el Salón SUOEM, los cultores del 2x4 se reunirán para conmemorar la creación de la asociación civil que los nuclea y contiene. Una década de fomento y promoción del baile que une a varias generaciones y se convirtió en todo un evento social.

La Asociación de Milongueros de San Juan cumple diez años de actividad sostenida en la provincia, con una trayectoria marcada por la organización de eventos, la articulación con espacios públicos y privados, pero fundamentalmente la promoción del tango como práctica cultural y social viva. Desde su fundación, en 2015, ha impulsado la práctica tradicional de la milonga urbana en salones, plazas y todo tipo de escenarios no convencionales, generando un circuito integral que convoca a bailarines, músicos y aficionados de diferentes edades.

Por todo esto, la asociación invita a toda la comunidad tanguera a celebrar su décimo aniversario en las instalaciones del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, este domingo 5 de octubre.

En la cobertura de todos los detalles en cuanto a la organización del encuentro, la presidenta de la comisión directiva de la asociación, María Elvira Ortiz, contó a DIARIO DE CUYO cómo se desarrollará el festejo: “Tenemos preparada una linda fiesta para compartir con todos los milongueros y que será abierto para todo el público que quiera conocer y hacer sus primeros pasos de milonga, por más que no haya bailado nunca. Esta fiesta es para todos aquellos que le guste el tanto, sepa o no sepa bailarlo. Habrá regalos, sorteos y haremos reconocimientos a varios miembros de la asociación”, anticipó.

La cita empezará a las 21 hs. con música ambiental y baile. Después a las 23 hs. se hará una pausa para realizar el acto formal, como también la presentación de la nueva mesa de la comisión directiva. Posteriormente seguirá el “corte de torta de cumpleaños” y el baile continuará de manera habitual de la mano del Tango DJ Dani Fernández. Aunque adelantó Elvira que no solo será una noche tango exclusivamente, también habrá otras tandas de música folklórica, baladas y clásicos para que la propuesta sea variada.

10 años de fomento cultural a la música y el baile urbano

La Asociación Civil Milongueros de San Juan se constituyó formalmente el 29 de septiembre de 2015, con 16 socios fundacionales. Actualmente, la institución cuenta con 110 asociados. Es una entidad sin fines de lucro, con el objetivo de promover los espacios de milongas para la transmisión y difusión del tango en todas sus expresiones. Además, en el aspecto social, contribuye al desarrollo de la formación académica y perfeccionamiento educativo.

Por el decreto nº 1938 del 15 de diciembre de 2016, tuvo la aprobación de su estatuto social y le fue otorgada su personería jurídica. Hoy, la mesa de la comisión directiva que inicia su nuevo período de gestión está conformado por la presidenta María Elvira Ortiz, Enoé Cortéz como secretario, Eduardo Gallardo como tesorero y Sofía Romero, Rosa Sánchez Miarte, Gastón Rodríguez y Alejandro Barrios como vocales.

En una década, Milongueros de San Juan ha sido clave en la realización de encuentros como la Semana del Tango y el Encuentro Tanguero del Interior, posicionando a San Juan como sede relevante dentro del mapa federal del tango. Su trabajo ha permitido visibilizar la escena local, fortalecer vínculos con otras provincias y sostener la práctica milonguera incluso en contextos adversos como la pandemia.

“Lo bueno que estamos logrando, es el crecimiento de la cantidad de asociados, pero también, en la cantidad de eventos que se pudo organizar, la cantidad de profesores que dictan clases y llegamos a consolidar que, de lunes a sábado, se instituyan clases y prácticas entre alumnos y profesores de manera sostenida, en todos sus niveles principiantes o avanzados y en las modalidades de tango de salón o tango escenario”, comentó la presidenta.

“Hasta logramos que se incluya mucha gente joven que quiere aprender y baila muy bien, por eso creemos que el tango no va a morir, porque en las milongas, está nuestro gran semillero”, concluyó.

DATO

10 años de milonga. Asociación de Milongueros de San Juan. Domingo 5 de octubre 21 hs. Salón SUOEM (General Paz oeste antes de Suipacha). Entrada general: $5.000, para socios y socias $4.000. Consultas y reservas: 2645737871. Alias de transferencia digital: sofia.v.romero