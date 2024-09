Arrancó el Cantando 2024: todo lo que dejó el debut del programa conducido por Flor Peña En una gala con Cachete Sierra, Coty Romero, Josefina Pouso y Alfa comenzó la competencia musical de América. Los momentos más destacados.

Volvió el Cantando, y con él Flor Peña volvió a la pantalla. Como era de esperarse, la conductora no pasó inadvertida: entró al estudio armada con su característica mezcla de humor, un look más sensual que nunca y ese carisma que le brota por los poros. “¡Qué alegría estar acá! Estoy contenta y feliz, siento que la vamos a pasar hermoso, lleno de alegrías y lleno de picanteces, por qué no. Lleno de arte y de gente que viene a darlo todo”, lanzó, con entusiasmo en esta nueva bienvenida en la TV.

Tras ello, llegó el punto en que agradeció no solo a Marcelo Tinelli, sino también a la productora en general y al canal por la posibilidad de demostrar sus capacidades al frente de uno de los clásicos de la pantalla, en el que en más de una oportunidad estuviera no solo como participante, sino también como jurado.

Cachete Sierra, campeón de la edición anterior, el elegido para abrir la competencia

Cachete Sierra y su compañera Marcia Rubido interpretaron “Dance crip” de Trueno. El momento fue uno de los más comentados en las redes.

Con 11 puntos y picantes devoluciones de todo el jurado, Agustín Sierra tuvo un tibio debut. No faltaron preguntas incómodas de Polino, al indagar acerca de si mantuvo un romance oculto con Emilia Attias, y tanto Flavio Mendoza como Nacha le bajaron el pulgar a su show. Hasta Milett Figueroa cuestionó con dureza su elección musical que realizó para el primer programa.

Después de que Cachete interpretó uno de los éxitos de Trueno, Nacha Guevara abrió el fuego de los jurados y, además de criticar al actor, terminó apuntando contra el género urbano en general.

“Cachete, a vos te viene bárbaro esta música porque no hay que cantar en esta canción. A vos, Marcia, te quiero escuchar en algún momento. Porque esto que se llama música, es el fin de la música. No se apreció la voz en este género. Cachete es muy simpático”, dijo entre risas. Finalmente, su nota fue un 5.

Coty Romero debutó en el Cantando con un hit de Tini

“Voy a cantar y a estar en el streaming, muchos nervios. Nos llevamos muy bien con mi pareja, nos reímos mucho en los ensayos. Lo bueno de la coach Naty, es que siempre nos alienta, siempre está bancando. Mi compañero Mati, mi gente, mis dos hermanas, mi hermanito y mis padres. Me imaginaba este momento con la carita de mi mamá y mi papá al costado y se me pone la piel de gallina”, dijo la exparticipante del reality show de Telefe.

Flor se acercó hasta los padres de la joven correntina y su mamá se emocionó al ver a su hija en la pista. Cantó “Un beso en Madrid”, de Tini Stoessel y Alejandro Sanz, y su actuación tuvo un buen comienzo, pero algunas pronunciadas desafinaciones bajaron su performance. Al final de la noche se llevó 15 puntos.

Josefina Pouso agitó la pista de Cantando 2024 al ritmo de Gilda: la lapidaria reacción del jurado

“Qué feo, chicos. No pegaron una nota. Horrible”, se despachó Nacha, unos segundos después de la actuación de Josefina Pouso, quien interpretó una canción de Gilda. Con toda la actitud a la hora de su actuación, su voz no recibió elogios.

“Tengo un pólipo en las cuerdas vocales, pero no es excusa, lo voy a dar todo”, había dicho minutos antes al entrar a la pista. Sin embargo, el jurado no tuvo contemplaciones y terminó dándole tan solo 4 puntos.

La temporada de ceros de Marcelo Polino, todo un clásico del jurado más longevo de las producciones de Marcelo Tinelli, arrancó temprano. El periodista le dio a Josefina Pouso el puntaje más bajo, en una actuación que no logró convencer a ninguno de sus compañeros.