Aseguran que L-Gante se indignó con Wanda Nara por el escándalo con Icardi Al aire de “Mañanísima” contaron cómo fue la reacción del cantante de cumbia al ver que la mediática se encontró con el futbolista en el country de Nordelta.

Wanda Nara causó un escándalo luego de ir a la casa de Santa Bárbara que le prestó a Mauro Icardi. La mediática contó en sus redes sociales que buscar ropa de verano y documentos para un viaje que tenía programado, pero el futbolista no se quedó callado y la expuso con fotos y videos.

En las imágenes que el delantero del Galatasaray subió a su Instagram se la podía ver a la empresaria hablándole con mucha confianza. Por eso, en las últimas horas se conoció que este acercamiento habría indignado a L-Gante.

Este jueves, Estefania Berardi contó al aire de Mañanísima (eltrece) el dato que le llegó por parte de una persona del entorno del cantante de cumbia. “Está re caliente por esto que pasó, se da cuenta de que la piba está del tomate mal”, decía el mensaje que leyó.

Además, la panelista dio a conocer que la relación entre Elián y Wanda podría terminar por este escándalo con Mauro. “Te confirmo más tarde si la mandó a la mier… definitivamente o si la perdona. Pero ahora está todo mal”, expresó Berardi por el texto que le mandaron.

“L-Gante es parte de este juego”, opinó Lucas Bertero en ese momento. “Él es una presa más de Wanda”, comentó Majo Martino por su parte, ya que cree que la mediática está usando al cantante de cumbia.

En medio del escándalo, las cámaras de Desayuno Americano (América) encontraron a L-Gante saliendo en auto del Chateau Libertador con la mediática. “Ya sé como es esto, no pasa nada”, dijo el músico cuando el notero le preguntó si le afectaba esta situación. “Dale, vamos Elián”, pidió ella para dejar de hablar con el programa.

Mauro Icardi sobre la actitud intempestiva de Wanda Nara

El delantero del Galatasaray decidió mostrar con videos cómo fueron las dos horas que su ex estuvo en el hogar. Además, compartió capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con su abogada y un mensaje llamó la atención entre los usuarios.

En uno de los chats se podía leer que Mauro le relataba a su letrada que Wanda se había puesto a comer. Cuando publicó esa captura agregó una observación para ningunear a su expareja. “Se ve que vino con hambre”, escribió él en la historia de Instagram.

En la última captura de los chats con su abogada se puede leer que Icardi escribió: “Está sentada comiendo galletitas y Coca Cola. Igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa porque incumple todo. Ya que quiere estar en el Chateau ella, no entiendo qué hace acá. Encima se me tiró encima a sacarme el teléfono”.

Encima de esa conversación, el deportista añadió: “Como dije hoy, me desalojaron de mi departamento por capricho y resulta que se presenta acá acosándome como se vio en el video”.