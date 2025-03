Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Luciano Castro con sus hijos y Griselda Siciliani El actor celebró la llegada de sus 50 años rodeado del amor de todos sus seres queridos.

Luciano Castro está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto en los profesional como en lo personal, viendo a sus hijos crecer y disfrutando de un gran presente con su , Griselda Siciliani. Es por esto que, para su cumpleaños de 50, el actor realizó un íntimo festejo, con sus seres queridos, y lo compartió en sus redes sociales.

A través de un posteo que subió a su cuenta de Instagram, Castro compartió su felicidad, con sus casi dos millones de seguidores, por el momento que está viviendo. “Mis ’50’ con los que amo”, escribió el actor en la descripción del posteo.

En la primera postal se lo puede ver abrazando a su perro y a su lado estaban sus tres hijos, Fausto de 10 años, Esperanza de 11 y Mateo de 22 años. A los tres se los puede ver muy unidos y felices, compartiendo este día especial.

Como era de imaginarse, Griselda fue una de las invitadas especiales en este festejo de cumpleaños. En el posteo que subió Luciano, una de las postales era con su pareja, en la que se los ve abrazados y mirándose muy enamorados.

Según mostró Castro en su cuenta de Instagram, este festejo fue muy íntimo, con sus seres queridos. En una de las fotos que eligió subir se lo puede ver rodeado de amigos suyos del mundo del espectáculo, como Mey Scapola y Rafa Ferro.

Por último, el famoso actor y galán de novela posó junto a sus seres queridos, hermanos y demás familiares, quienes sonrieron muy felices por poder compartir este día especial con él.

“Estoy con el amor de mi vida”: la romántica declaración de Luciano Castro sobre Griselda Siciliani

A finales de enero, Luciano Castro fue invitado al programada de radio Perros de la calle (Urbana Play) y habló sobre su actual relación con Griselda Siciliani. Lo primero que hizo el actor fue destacar que ahora vive el momento que siempre soñó.

“Hoy estoy mejor de lo que soñé que podía llegar a estar. Muchas veces desee estar de una forma, que es esta en la que estoy hoy”, comenzó diciendo.

“Me pasaron un montón de cosas que cuando fantaseaba con estar bien y de estar como me gustaría estar o como cuando uno cree ‘yo merezco estar así’. Bueno, me está pasando eso, estoy como quiero. Tengo a mis hijos como quiero, con el amor de mi vida que es una persona que me acompaña y laboralmente me está yendo increíble”, concluyó romántico.