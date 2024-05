Así fue el regreso de todos los participantes eliminados a Gran Hermano En Gran Hermano, los exparticipantes del certamen sorprendieron a los jugadores de la casa con unos mensajes muy especiales. Los videos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, en Gran Hermano (Telefe), los participantes recibieron una sorpresa muy especial porque los exjugadores de la casa los saludaron y algunos les expresaron emotivas palabras y otros, picantes mensajes.

Agostina Spinelli, Alan Simone, Axel Klekaylo y Catalina Gorostidi fueron los primeros en enviar sus mensajes a los concursantes. Después fue el turno de Carla ‘Chula’ De Stefano, quien arengó por Juliana ‘Furia’ Scaglione: “Furia, te falta re poquito. Te merecés ganar, sos una luchadora”.



Siguieron Damián Moya y Denisse González, quien le declaró su amor a Bautista Mascia. “Te quiero decir que ahora tenés un problema porque te estoy empezando a querer un poco. Acá estoy esperándote”, le confesó.

Luego continuó Federico ‘Manzana’ Farías que le dedicó unas tiernas palabras a Virginia Demo. “Sos una mujer muy fuerte, muy valiente. Seguí así, te quiero mucho. Te extraño con todo mi corazón. Seguí adelante que te quiero ver en la final”, expresó el cantante.

Más adelante, Lucía Maidana, Rosina Beltrán, Sabrina Cortez, Zoe Bogach, Isabel De Negri y Williams López mandaron su mensaje. También lo hizo Paloma Méndez, quien le tiró un palito a Florencia Regidor. “Flor, para vos que me dijiste que no me merecía estar acá, te mando un beso gigante”, disparó la rubia.

Florencia Cabrera, Coti Romero, Joel Ojeda, Hernán Onty y Lisandro Navarro, quien hinchó especialmente por los Bros, también los saludaron.

Por último, Mauro D’Alessio, la “pareja” de Furia dentro de la casa, envió un mensaje general y evitó nombrar a la tatuada, dejando así a jugadora más popular del reality helada ante la indiferencia de “su chico”.

La jugada de Virginia

Virginia se convirtió en la líder de la semana. En un principio que era un gran beneficio, pero cuando tuvo que elegir a quién bajar y a quién subir de los nominados, se complicó. Cabe recordar que si o si subió a Florencia, porque era la única que estaba disponible para hacerlo.

MIRA TAMBIÉN Cuatro vientos para Mozart

Al final fue eliminando uno a uno, hasta llegar a Emma y el Chino. Sin dudarlo mucho, pero con una gran pena porque no funcionó su estrategia, Demo optó por uno de ellos. Se decantó por Martín Ku. Ahora solo queda esperar cuál de los que quedaron en placa será eliminado el próximo domingo.