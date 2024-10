Bake Off: Wanda Nara y Cami Homs hicieron causa común en la cocina La empresaria y la modelo hablaron sobre sus respectivas rupturas. Además, la conductora destacó el apoyo de L-Gante durante el final de su relación con Mauro Icardi

Desde la precisión en el batido hasta la exactitud del bañado de una torta, los participantes de Bake Off Famosos (Telefe) se exigen ante cada prueba del reality. Pero lejos de la tensión y de los nervios por completar el reto culinario del día, este jueves Wanda Nara, acompañada por L-Gante, le consultó a Cami Homs cómo hizo para superar su separación de Rodrigo De Paul.

Todo comenzó en el marco de un desafío de creatividad en donde los participantes debían preparar una torta que les recordara a un ser querido. Al ver que Homs hacía una preparación en forma de corazón, la conductora le consultó: “Cami, quiero saber si alguna vez te rompieron el corazón”. Tras unos segundos de duda, y mientras batía una mezcla, la joven expresó: “Sí. Me han roto el corazón. Pero ahora está recontra recompuesto”, haciendo mención a su separación a mediados de 2021 del mediocampista de la Selección Argentina -que es padre de sus dos hijos- y su actual vínculo con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata.

“Sí, así te veo. En la vida siempre hay revancha”, comentó la empresaria haciendo referencia a su actual relación. De igual manera, Homs le devolvió a Wanda: “Vos lo sabés”. Fue entonces cuando Elián Ángel Valenzuela, nombre real de L-Gante, expresó: “Nosotros tuvimos las peleas muy expuestas, las separaciones, las discusiones”.

Nara aprovechó la situación para destacar cómo Homs había afrontado su ruptura con Rodrigo De Paul: “¿Sabés lo que me encanta de ella? Que a pesar de que le han roto el corazón y fue público y terrible, el amor propio. Ella se la bancó. Lloraste un montón seguramente en privado”. Sensibilizada por el recuerdo de esos días de sufrimiento, la participante contó cómo atravesó ese momento de su vida: “Soy de encerrarme. Si quiero llorar que no se entere nadie, me la trago y me las arreglo. En casa tampoco podía llorar mucho porque estaban mis dos angelitos. Me mataba si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y acá estoy, súper bien”, declaró la modelo que es madre de Francesca y Bautista.

Así las cosas, L-Gante tomó la palabra y le preguntó a Nara: “Vos también sabés algo de esas cosas. ¿Cómo te las arreglaste?”. Rápidamente, la conductora contestó: “Me escondía para llorar”. No contento con la respuesta de la cantante, el artista redobló: “¿No llamabas a nadie?”. Fue entonces cuando Wanda se sinceró: “Sí, a vos”.

Sorprendida por las palabras de la empresaria, Homs reaccionó: “Ah, pero es re íntima la amistad entonces”. Wanda aprovechó para resaltar la unión que mantiene con L-Gante: “Sí, somos re amigos. Yo lloraba y le contaba a él un montón de cosas”. En esa línea, el joven cerró: “Ahí estuvimos en los peores momentos”.

Para despedir el momento, y continuar con su recorrida por la cocina, Nara expresó todo lo que para ella representaba Homs: “Gracias Cami, sos un ejemplo del amor, del corazón roto y de la esperanza de seguir adelante”.

Más allá del emotivo momento, la competencia siguió llena de tensión. Fue así como después de una dura prueba, Gastón Edul y Eliana Guercio quedaron en la cuerda floja. En un momento de nervios, tras la decisión del jurado, Wanda Nara comunicó: “Quien se a de la carpa de Bake Off Famosos es Gastón Edul”. De esta manera, el periodista siguió los pasos de Karina Jelinek y Javier Calamaro. “Venía zafando. Que esté acá en tres de las últimas cuatro pruebas, quiere decir que evidentemente es porque algo me faltaba”, comenzó diciendo el joven, visiblemente triste por esta decisión.