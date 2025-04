Beckham comenzó a celebrar sus 50 años con una fiesta fastuosa: Messi entre los invitados El ex futbolista inglés anticipó los festejos junto a varios jugadores del Inter Miami, el club del que David es copropietario.

David Beckham comenzó a festejar su cumpleaños número 50 con una celebración anticipada en Miami que reunió a figuras del deporte, la música y el espectáculo. Aunque cumplirá años el próximo 2 de mayo, el ex futbolista inglés organizó una fiesta este lunes por la noche, en la que Lionel Messi fue uno de los principales invitados.

El evento, realizado en un entorno exclusivo del sur de Florida, contó con la participación de varios jugadores del Inter Miami, el club del que Beckham es copropietario.

Además del capitán argentino, también estuvieron presentes Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, todos compañeros de Messi en el equipo dirigido por Javier Mascherano. En una de sus publicaciones en redes sociales, el homenajeado escribió: “Pensé en empezar a celebrarlo un poco temprano, una noche tan especial en Miami. Tan afortunado de tener amigos y familia increíbles para empezar las celebraciones de 50″.

Messi asistió acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y lució un traje negro. En el evento, también se lo pudo ver posando junto al cantante Marc Anthony, en una de las imágenes que circularon en redes sociales. La celebración estuvo marcada por un ambiente distendido, con un selecto grupo de asistentes y sin difusión oficial del lugar exacto.

Además de los futbolistas y miembros del entorno familiar de Beckham —su esposa Victoria, y sus hijos Romeo, Cruz y Harper Seven— también participaron personalidades destacadas del deporte estadounidense como el ex mariscal de campo de la NFL Tom Brady y el ex jugador de la NBA Shaquille O’Neal. El hijo mayor del ex futbolista, Brooklyn Beckham, fue el único ausente entre los miembros del núcleo familiar.

El festejo reunió además a representantes de la industria del cine y la televisión. Entre ellos, se destacaron el actor y director Fisher Stevens —vinculado al universo de Apple TV y conocedor del fútbol— y Justin Theroux.

La fiesta anticipada se dio en el contexto del calendario cargado que tiene Beckham con el Inter Miami, que este año afronta su primera participación en la Copa de Campeones de la Concacaf y que en junio viajará a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes 2025, certamen en el que estarán también Boca Juniors y River Plate.

